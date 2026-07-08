BYD Song L GT повернувся: спортивний фастбек помітили на тестах через рік мовчання

Кросовер-фастбек BYD Song L GT, який рік тому, здавалося, канув у небуття, несподівано з’явився на дорожніх випробуваннях у Китаї — без камуфляжу і з оновленою технічною начинкою.

Довга пауза після анонсу

Модель вперше «засвітилася» ще влітку 2025 року, коли Міністерство промисловості та інформаційних технологій КНР (MIIT) розкрило її характеристики під час омологації як спортивну версію Song L EV — кросовера, що вийшов на китайський ринок у грудні 2023-го. Однак відтоді компанія жодного разу публічно не підтверджувала подальші плани щодо запуску.

BYD Song L GT помічений у Китаї. Джерело: SugarDesign

Тим часом базова модель Song L EV за цей час практично зникла з ринку: за даними China EV DataTracker, з січня по травень 2026 року продано лише 981 екземпляр — падіння на 88,9% рік до року. Це наводило на думку, що BYD взагалі відмовився від ідеї виводити оновлену спортивну версію, сфокусувавшись на масовіших і перспективніших сегментах.

Несподівана поява без камуфляжу

Втім, блогер SugarDesign у соцмережі Weibo опублікував фотографії Song L GT під час дорожніх тестів — цього разу автомобіль показали повністю відкритим, без маскувальної плівки. Кросовер вирізняється агресивним дизайном: спортивний бампер, великий повітрозабірник, тонкі фари, з’єднані хромованим елементом у стилі «драконячих вусів» (Dragon Whisker), приховані дверні ручки, лідар на даху та затемнені стійки кузова.

За попередніми даними, габарити Song L GT становлять 4840×1950×1560 мм при колісній базі 2930 мм, а спорядена маса сягає 2380 кг.

Три варіанти силової установки

Автомобіль пропонуватиметься одразу у трьох комплектаціях приводу:

задньопривідна, 170 кВт (228 к.с.);

задньопривідна, 230 кВт (308 к.с.);

повнопривідна, 390 кВт (523 к.с.).

Причина затримки — нова батарея

У 2025 році інформація про акумулятор моделі була відсутня. Ймовірно, саме це й стало причиною перенесення запуску на 2026 рік: BYD, схоже, вирішив оснастити фастбек новітнім блоком Blade 2.0, здатним заряджатися з 10% до 97% усього за дев’ять хвилин. Також не виключено, що автомобіль отримає систему асистованого водіння DiPilot 5.0.

Таким чином, після року невизначеності BYD Song L GT знову в грі — і, судячи з рівня готовності прототипу, офіційний анонс може бути не за горами.