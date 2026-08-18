Наука

100 тисяч Starlink — це вже забагато: дослідження показало межу, за якою орбіта почне руйнувати сама себе

Дослідження на arXiv вводить поняття критичного розміру супутникової констеляції. Дев'ять із 16 проаналізованих проєктів перевищують поріг, за яким сміття росте некеровано.

Автор:
Ihor Tolubyak

Регулятори всього світу ліцензують супутники поштучно, оцінюючи ризики кожного апарата окремо. Британський дослідник Х’ю Льюїс із Бірмінгемського університету, один із найвідоміших фахівців із космічного сміття, пропонує подивитися на проблему інакше — і його висновки звучать тривожно. У свіжій роботі на arXiv він розрахував «критичний розмір» констеляції, тобто максимальну кількість супутників, яку угруповання може мати, не запускаючи некероване зростання популяції орбітальних уламків.

Модель, побудована на класичних рівняннях Кесслера й Анц-Мідора, розрізняє два пороги. За «нестабільним» кількість фрагментів виходить на високе, але стале плато. За «лавинним» уламки починають розмножуватися нескінченно навіть без участі решти орбітальних об’єктів — той самий каскад зіткнень, відомий як синдром Кесслера, коли сміття породжує нове сміття швидше, ніж атмосфера встигає його прибирати.

Головний результат дослідження — дев’ять із 16 проаналізованих чинних і запланованих констеляцій перевищують критичні розміри. Серед порушників «лавинного» порога — китайське угруповання Guowang на майже 13 тисяч апаратів і плани стартапу E-Space на сотні тисяч супутників, а поріг нестабільності перевищують зокрема майбутнє третє покоління Starlink на 100 тисяч апаратів і вже розгорнута OneWeb. Показово, що діапазон висот 520–1000 км, за розрахунками, перевищив критичну щільність об’єктів ще в березні 2025 року.

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Найнеприємніше у висновках те, що проблему не знімають навіть зразкові оператори. Розрахунки виконані за оптимістичних припущень — 99% успішних відведень з орбіти після місії та ефективні маневри ухилення — і навіть тоді найбільші проєкти залишаються за межею. Льюїс наполягає, що регулятори мають оцінювати сукупний ризик констеляції, а не окремих супутників, причому його модель не потребує жодних додаткових даних понад ті, що оператори й так подають у заявках. Серед практичних рекомендацій — відмова від застарілих правил «25 років» і «5 років» на користь контрольованого зведення апаратів з орбіти.

Нагадаємо, точний облік орбітальних об’єктів стає критичною інфраструктурою сам собою. Раніше ми писали, як супутники NASA Starling навчилися визначати власні координати за каталогом із 20 тисяч космічних об’єктів — і принагідно уточнювати цей каталог краще за наземні радари.

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