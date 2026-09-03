Складний iPhone Ultra може коштувати понад 150 000 грн: Vodafone випадково засвітив ціни

До презентації нових iPhone залишилося менше тижня, а в мережі з’явився один із найцікавіших витоків про перший складаний смартфон Apple. На сайтах Vodafone у двох країнах помітили згадки про iPhone Ultra разом із цінами та можливою датою старту попередніх замовлень.

Перший складаний iPhone може виявитися найдорожчим смартфоном в історії Apple. На австралійському сайті оператора Vodafone деякий час відображалися одразу три конфігурації моделі, яку назвали iPhone Ultra.

За оприлюдненими даними, ціни виглядали так:

256 ГБ — 3699 австралійських доларів , або приблизно 119 тис. грн ;

, або приблизно ; 512 ГБ — 4199 австралійських доларів , або близько 135 тис. грн ;

, або близько ; 1 ТБ — 4699 австралійських доларів, що становить приблизно 151 тис. грн за актуальним курсом.

Саме такі суми фігурують у повідомленнях про сторінку Vodafone Australia, яка після появи інформації стала недоступною.

Цікаво, що схожа згадка майже одночасно з’явилася й на сайті Vodafone у Єгипті. Там для iPhone Ultra була вказана ціна 155 750 єгипетських фунтів — це приблизно 137 тис. грн. Конкретний обсяг пам’яті в цьому випадку не зазначався.

Австралійська сторінка також нібито містила дату початку попередніх замовлень — 12 вересня 2026 року. Це лише через три дні після великої презентації Apple.

Сам захід уже підтверджений офіційно. Apple проведе презентацію 9 вересня о 20:00 за київським часом. Компанія поки не повідомляє, які саме пристрої покаже, однак численні витоки вказують на дебют iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max та першого складаного iPhone.

Назва iPhone Ultra також поки не підтверджена самою Apple. За попередніми даними, новинка отримає конструкцію книжкового типу з великим внутрішнім дисплеєм приблизно на 7,7–7,8 дюйма та компактнішим зовнішнім екраном.

Водночас ставитися до цін Vodafone варто обережно. Немає підтвердження, що оператор справді отримав фінальний прайс-лист Apple. Сторінки могли бути тестовими шаблонами перед запуском продажів, а зазначені суми — службовими або попередніми.

Якщо ж витік виявиться справжнім, iPhone Ultra буде помітно дорожчим за звичайні флагманські iPhone. Остаточну відповідь Apple має дати вже 9 вересня