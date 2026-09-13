Blizzard показала майбутнє своїх головних ігор: Diablo V, новий StarCraft і World of Warcraft: Forever

BlizzCon 2026 стартував 12 вересня в Анахаймі й уже на церемонії відкриття Blizzard зробила кілька анонсів, на які шанувальники чекали роками. Компанія фактично розписала майбутнє своїх найбільших франшиз майже до кінця десятиліття.

Найгучнішими прем’єрами стали Diablo V і повернення StarCraft. Але чимало новин отримали також World of Warcraft, Overwatch, Hearthstone та навіть Heroes of the Storm.

StarCraft повертається — але не як стратегія

Blizzard офіційно підтвердила нову гру у всесвіті StarCraft. Проте на StarCraft III у класичному форматі RTS чекати не варто.

Новий StarCraft стане шутером із відкритим світом. Події знову розгортатимуться в секторі Копрулу, а реліз запланований на весну 2030 року.

На презентації показали лише кінематографічний трейлер, без реального геймплею. Відомо, що проєкт очолює Ден Хей, який раніше працював над серією Far Cry. Фактично Blizzard вдруге намагається перетворити StarCraft на шутер після багаторічної історії скасованого StarCraft: Ghost.

Diablo V уже офіційно

Ще один несподівано ранній анонс — Diablo V.

Blizzard планує випустити нову частину навесні 2029 року. За задумом розробників, світ Sanctuary цього разу опиниться у значно гіршому становищі: Diablo переміг, а гравцям доведеться виживати у світі, який уже фактично програв боротьбу зі злом.

При цьому Diablo IV ніхто не залишає.

15 вересня гра отримає сезон Hell’s Legacy, присвячений 30-річчю серії. У ньому повернуться Prime Evils, зокрема сам Diablo, а також Декард Каїн. Того самого дня Diablo IV має вийти на Nintendo Switch 2.

У першій половині 2027 року гра також отримає новий клас — Amazon зі списами та іншою зброєю цього архетипу.

Окремо Blizzard підтвердила розробку анімаційного серіалу Diablo для Netflix. Дати виходу поки немає.

World of Warcraft отримує третю окрему версію

Один із найцікавіших анонсів стосується World of Warcraft.

Поряд із сучасною WoW та Classic з’явиться третій напрямок — World of Warcraft: Forever. Його ідея нагадує те, що фанати роками називали Classic+: знайомий Azeroth епохи Vanilla, але з абсолютно новим контентом.

Blizzard обіцяє:

три нові зони;

понад 1000 нових завдань;

дев’ять нових підземель;

два нові рейди;

нову расу Skyborne;

додаткові історії у знайомому класичному світі.

Бета-тестування розпочнеться 17 вересня, а запуск World of Warcraft: Forever призначений уже на 4 листопада 2026 року.

Основна WoW також продовжує Worldsoul Saga. У доповненні Midnight готується оновлення Eclipse 12.2, а Blizzard уже показала перший тизер The Last Titan — фінальної частини трилогії. Докладніше про неї обіцяють розповісти на початку 2027 року.

Не забули й про Warcraft III: Reforged. Гра отримала нову кампанію Forsaken Kingdom про падіння Лордерона та появу Undercity. Разом із нею вийшло оновлення 3.0 із переробленою графікою та редактором карт.

Overwatch отримує вампіра, а Hearthstone — монаха

У Overwatch готують нового героя підтримки Doctrine. Його дизайн натхнений вампірами, а серед здібностей будуть механіки висмоктування життєвої сили та дрони, схожі на кажанів.

Разом із ним Blizzard готує серйозні переробки Sombra і Roadhog та нову карту Watchpoint: Grimsvötn. Наступну велику презентацію майбутнього Overwatch проведуть у лютому 2027 року.

Hearthstone 20 жовтня отримає доповнення Reign of the Black Empire про епоху Старих Богів. Воно принесе нову механіку Assemble, яка дозволить об’єднувати дві карти.

А в березні 2027 року в Hearthstone з’явиться Monk — перший новий клас за останні шість років.

Навіть Heroes of the Storm несподівано ожила

Мабуть, найприємнішим сюрпризом для давніх фанатів Blizzard стало повернення уваги до Heroes of the Storm.

28 вересня до гри додадуть нового героя — Xal’atath із World of Warcraft. Уже 14 вересня вона з’явиться на тестових серверах.

Blizzard при цьому прямо натякнула, що це може бути не останній новий контент для HotS. Для гри, яку кілька років фактично підтримували лише в режимі мінімального обслуговування, це досить серйозна зміна.

BlizzCon 2026 триває 12–13 вересня, тому частину деталей Blizzard ще розкриває на окремих панелях. Проте вже церемонія відкриття показала головне: компанія планує активно розвивати майже всі свої великі франшизи одночасно — від повернення StarCraft до Diablo V і нового формату World of Warcraft.