Blizzard представила будущее своих главных игр: Diablo V, новый StarCraft и World of Warcraft: Forever

BlizzCon 2026 стартовал 12 сентября в Анахайме, и уже на церемонии открытия Blizzard сделала несколько анонсов, которых поклонники ждали годами. Компания фактически наметила планы развития своих крупнейших франшиз почти до конца десятилетия.

Самыми громкими премьерами стали Diablo V и возвращение StarCraft. Но немало новостей было также о World of Warcraft, Overwatch, Hearthstone и даже Heroes of the Storm.

StarCraft возвращается — но не в качестве стратегии

Blizzard официально подтвердила выпуск новой игры во вселенной StarCraft. Однако не стоит ждать StarCraft III в классическом формате RTS.

Новая StarCraft станет шутером с открытым миром. События вновь будут разворачиваться в секторе Копрулу, а релиз запланирован на весну 2030 года.

На презентации показали только кинематографический трейлер, без реального геймплея. Известно, что проект возглавляет Дэн Хей, ранее работавший над серией Far Cry. Фактически Blizzard во второй раз пытается превратить StarCraft в шутер после многолетней истории отмененного StarCraft: Ghost.

Diablo V уже официально

Ещё один неожиданно ранний анонс — Diablo V.

Blizzard планирует выпустить новую часть весной 2029 года. По замыслу разработчиков, мир Sanctuary на этот раз окажется в гораздо более тяжелом положении: Диабло победил, а игрокам придётся выживать в мире, который уже фактически проиграл борьбу со злом.

При этом никто не отказывается от Diablo IV.

15 сентября в игре выйдет сезон «Hell’s Legacy», посвящённый 30-летию серии. В нём вернутся «Prime Evils», в том числе сам Диабло, а также Декард Каин. В тот же день «Diablo IV» должна выйти на Nintendo Switch 2.

В первой половине 2027 года в игре также появится новый класс — «Амазонка» с копьями и другим оружием этого архетипа.

Кроме того, Blizzard подтвердила разработку анимационного сериала «Diablo» для Netflix. Дата выхода пока не известна.

World of Warcraft получит третью отдельную версию

Один из самых интересных анонсов касается World of Warcraft.

Наряду с современной WoW и Classic появится третье направление — World of Warcraft: Forever. Его концепция напоминает то, что фанаты годами называли Classic+: знакомый Азерот эпохи Vanilla, но с совершенно новым контентом.

Blizzard обещает:

три новые зоны;

более 1000 новых заданий;

девять новых подземелий;

два новых рейда;

новую расу Skyborne;

дополнительные истории в знакомом классическом мире.

Бета-тестирование начнётся 17 сентября, а запуск World of Warcraft: Forever запланирован уже на 4 ноября 2026 года.

Основная версия WoW также продолжает сагу «Worldsoul». В дополнении «Midnight» готовится обновление «Eclipse 12.2», а Blizzard уже показала первый тизер «The Last Titan» — заключительной части трилогии. Подробнее о ней обещают рассказать в начале 2027 года.

Не забыли и о Warcraft III: Reforged. В игре появилась новая кампания «Forsaken Kingdom», посвящённая падению Лордерона и появлению Андерсити. Вместе с ней вышло обновление 3.0 с обновлённой графикой и редактором карт.

В Overwatch появится вампир, а в Hearthstone — монах

В Overwatch готовят нового героя поддержки по имени Doctrine. Его дизайн вдохновлён вампирами, а среди способностей будут механики высасывания жизненной силы и дроны, похожие на летучих мышей.

Наряду с этим Blizzard готовит серьезные изменения для Sombra и Roadhog, а также новую карту Watchpoint: Grimsvötn. Следующая крупная презентация будущего Overwatch состоится в феврале 2027 года.

20 октября в Hearthstone выйдет дополнение «Reign of the Black Empire», посвящённое эпохе Древних Богов. Оно представит новую механику «Assemble», которая позволит объединять две карты.

А в марте 2027 года в Hearthstone появится Monk — первый новый класс за последние шесть лет.

Даже Heroes of the Storm неожиданно ожила

Пожалуй, самым приятным сюрпризом для давних поклонников Blizzard стало возобновление интереса к Heroes of the Storm.

28 сентября в игру добавят нового героя — Xal’atath из World of Warcraft. Уже 14 сентября она появится на тестовых серверах.

При этом Blizzard прямо намекнула, что это может быть не последний новый контент для HotS. Для игры, которую несколько лет фактически поддерживали лишь в режиме минимального обслуживания, это довольно серьёзное изменение.

BlizzCon 2026 проходит 12–13 сентября, поэтому часть подробностей Blizzard пока раскрывает на отдельных панелях. Однако уже церемония открытия показала главное: компания планирует активно развивать почти все свои крупные франшизы одновременно — от возвращения StarCraft до Diablo V и нового формата World of Warcraft.