Oppo Find X10 могут значительно подорожать в Европе: в сеть просочились цены

Oppo пока не объявила дату международной презентации серии Find X10, однако издание YTECHB уже опубликовало предполагаемые цены на смартфоны для Европы. Согласно этим данным, базовая модель будет стоить от 1399 евро, а Find X10 Pro Max — от 1799 евро.

Для европейского рынка ожидаются следующие конфигурации:

Oppo Find X10 с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти — 1399 евро;

Oppo Find X10 с 12/512 ГБ — 1599 евро;

Oppo Find X10 Pro Max с 12/512 ГБ — 1799 евро.

Если цены подтвердятся, подорожание будет ощутимым. Предыдущая модель Find X9 стартовала в Европе с отметки 999 евро за версию 12/512 ГБ. Таким образом, новый Find X10 с таким же объемом памяти может стоить на 600 евро дороже. Разница в 400 евро касается только младшей версии новинки, которая имеет в два раза меньший накопитель.

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Find X10 Pro Max, в свою очередь, может оказаться на 500 евро дороже Find X9 Pro, стартовая цена которого составляла 1299 евро. При этом предшественник предлагал 16 ГБ оперативной памяти, тогда как в утечке для новой модели указано 12 ГБ. Объем накопителя одинаков — 512 ГБ.

По предварительным неофициальным данным, международная линейка будет состоять только из Find X10 и Find X10 Pro Max. Обычная версия Pro может остаться эксклюзивом китайского рынка.

Цвета глобальных моделей также могут отличаться. Для Find X10 называют Glacier Blue, Mist Grey и Glow Coral, а для Find X10 Pro Max — Luna White, Titanium Grey и Orange.

В то же время информация о процессоре базовой модели противоречива. YTECHB приписывает международной версии Find X10 чип MediaTek Dimensity 9500 вместо Dimensity 9600M, установленного в китайской версии. Однако запись в Geekbench для глобальной модели с индексом CPH2911 указывает именно на Dimensity 9600M. До официального анонса эта характеристика остаётся неподтверждённой.

Указанные цены относятся к европейскому рынку. Стоимость и сроки появления смартфонов в Украине в данный момент в материале не указаны.