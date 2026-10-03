Huawei Mate 90 Pro Max прошел тестирование в Geekbench: что известно о Kirin 9050 Pro

В базе данных Geekbench 7 появились результаты Huawei Mate 90 Pro Max с номером модели CMM-AL10. Смартфон оснащён новым чипом Kirin 9050 Pro, который также устанавливается в Mate 90 RS. Обе модели вошли в линейку из четырёх устройств, представленную в Китае 2 октября.

Средний результат Mate 90 Pro Max составляет 1317 баллов в одноядерном тесте и 5381 балл в многоядерном. Наивысшие показатели, зафиксированные на момент публикации, — 1528 и 6169 баллов соответственно.

По оценке GSMArena, такие результаты ставят процессор Kirin 9050 Pro между Snapdragon 8 Gen 1 и Snapdragon 8 Gen 2. Речь идет именно о производительности CPU в бенчмарке: этих данных недостаточно, чтобы оценить быстродействие смартфона во всех повседневных задачах или играх.

Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей

Huawei Mate 90 Pro Max — результаты тестов в Geekbench

Запись в Geekbench также раскрывает архитектуру процессора. Kirin 9050 Pro имеет девять ядер: одно ведущее с частотой до 3,1 ГГц, шесть производительных с частотами 2,7 и 2,2 ГГц и два энергоэффективных на 1,75 ГГц. За графику отвечает шестиядерный ускоритель Maleoon 955 с частотой 1,05 ГГц.

Huawei пока не раскрыла всех технических подробностей о новом чипе. По данным Bernstein Research, его производит SMIC по технологии N+2 или N+3, относящейся к классу 7-нм технологических процессов. Официального подтверждения этой информации со стороны Huawei нет.