Galaxy S27 может подорожать на 3–4 тысячи гривен: Samsung рассматривает возможность повышения цен из-за удорожания памяти

По данным из Южной Кореи, компания Samsung всерьёз рассматривает возможность повышения цен на смартфоны серии Galaxy S27. Причина проста: память продолжает дорожать. В последнее время всё чаще появляются сообщения о подорожании телефонов, и новые слухи о флагманах Samsung свидетельствуют о том, что этот цикл ещё не закончился.

По информации корейских источников, на родине компании S27 будет стоить на 100–130 тыс. вон дороже, чем S26. Это примерно 3 400–4 300 грн. Вполне вероятно, что цены вырастут и на других рынках. Не исключено также, что Samsung увеличит разрыв в ценах между версиями с разным объемом памяти, что тоже неудивительно, ведь именно стоимость памяти диктует цены на смартфоны.

Компания якобы планирует использовать в отдельных моделях память нового поколения LPDDR6 и более быстрые накопители UFS 5.x. Все это значительно удорожает комплектующие. Окончательные данные станут известны на официальной презентации, которая, вероятно, состоится в январе или феврале следующего года.

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Galaxy S27 series pricing may not only increase, but cost more to upgrade storage https://t.co/NNrSKPLI0V by @chaosromero — 9to5Google (@9to5Google) September 30, 2026

Для украинского покупателя эти цифры можно представить следующим образом: Galaxy S26 в Украине поступил в продажу по цене от 45 999 грн, а S26 Ultra — от 64 999 грн. Если корейское подорожание перенесется на наш рынок без изменений, базовая модель может приблизиться к отметке 49 000–50 000 грн. Это лишь иллюстрация, а не прогноз, поскольку украинские цены зависят от курса, налогов и политики местного представительства. В прошлом году, по данным издания «Украинская правда», Samsung пыталась удержать цены на S26, а также сообщалось о трудностях с их определением, поэтому на этот раз ситуация может повториться.