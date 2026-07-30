Один оператор — целый рой: ударные дроны научились сражаться стаей

Американские компании AeroVironment и Applied Intuition продемонстрировали работу автономного роя на базе баражирующего боеприпаса Mayhem 10. В ходе испытаний несколько аппаратов синхронизировали свои действия и адаптировались к меняющимся угрозам, в то время как человек лишь наблюдал за ходом миссии.

Что показали испытания

Mayhem 10 — это аппарат класса «launched effects» с полезной нагрузкой около 4,5 килограмма, разработанный компанией AeroVironment. Теперь он оснащен программным обеспечением Acuity ISR/Strike от Applied Intuition, которое и отвечает за групповую автономию. Интеграция была выполнена за несколько месяцев, а финальная демонстрация включала серию сценариев, в которых дроны совместно распределяли задачи и реагировали на новые угрозы без прямых команд оператора.

Ключевое изменение в философии управления: вместо принципа «один пилот — один дрон» рой действует под контролем единого оператора, который ставит задачи, а не управляет каждым аппаратом вручную.

Возможности платформы

Параметр Значение Полезная нагрузка ~4,5 кг (10 фунтов) Дальность более 100 км Время в воздухе более 50 минут Развертывание и запуск менее 5 минут Навигация работает без GPS, устойчив к подавлению сигнала и спуфингу

Разработчики особо отмечают возможность работы в условиях радиоэлектронной борьбы: аппарат сохраняет боеспособность без спутниковой навигации и противостоит подмене сигнала — требование, ставшее стандартом после анализа боевых действий в Украине.

Куда это движется

Система разрабатывается в рамках программы Армии США «Launched Effects», которая предусматривает массовое использование относительно недорогих автономных аппаратов для разведки и нанесения ударов в глубину. «Современная война требует надёжных систем, способных думать, координироваться и адаптироваться быстрее противника», — прокомментировал представитель Applied Intuition Джейсон Браун.

Сколько именно дронов способен одновременно контролировать один оператор, компании не уточняют — как и сроки поставки системы в войска.