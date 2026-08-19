Xiaomi ставит точку: шесть моделей больше не получат ни HyperOS, ни патчей безопасности

Список устройств Xiaomi, для которых обновления прекратились навсегда, пополнился очередной партией. На этот раз на «пенсию» отправили шесть моделей: Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12 Lite, планшет Redmi Pad SE, а также Redmi Note 12R, Redmi 12R и Redmi 12 5G. Для их владельцев это означает одно — ни новых версий HyperOS, ни ежемесячных патчей безопасности эти устройства больше не получат.

Единственное исключение, которое оставляет за собой компания, — критические уязвимости. Если в прошивках обнаружат действительно серьёзную уязвимость, Xiaomi может выпустить внеплановый патч и для «списанных» моделей, но рассчитывать на это как на постоянную практику не стоит. Фактически жизненный цикл программной поддержки завершён.

Разочаровываться здесь особо не в чем — все устройства из списка честно отработали свой срок. Флагманский Xiaomi 12S Pro и среднеклассная модель 12 Lite дебютировали ещё в 2022 году, то есть получили примерно четыре года обновлений — стандарт Xiaomi для того поколения. Бюджетные модели Redmi 12-й серии и Pad SE более новые, но и политика поддержки доступных моделей в компании традиционно скромнее — два-три года крупных обновлений.

Практическая сторона вопроса важнее формальной. Смартфон без патчей безопасности не превращается в кирпич на следующее утро — он будет работать годами, но каждый месяц без обновлений постепенно увеличивает риски: новые уязвимости Android останутся незакрытыми, а банковские приложения со временем могут начать глючить из-за устаревшей системы. Поэтому пользоваться такими устройствами можно и дальше, но для платежей и конфиденциальных данных лучше постепенно планировать переход на новое устройство. Ну а если устройство ещё в рабочем состоянии, всегда остаётся вариант дать ему вторую жизнь в качестве навигатора, ридера, камеры наблюдения или детского планшета — в тех ролях, где отсутствие патчей не является критичным.

Полный список устройств, для которых прекращена поддержка

Шесть новых моделей — лишь верхушка айсберга. Полный список устройств, для которых Xiaomi прекратила поддержку, значительно шире и включает флагманы и модели среднего класса 2021–2023 годов во всех региональных версиях.

Линейка Модели (региональные версии) Серия Xiaomi 12 Xiaomi 12 (global, eea, cn, ru, id, tw, tr, cl, lm), Xiaomi 12 Pro (global, eea, cn, ru, id, in, tw, tr), Xiaomi 12S Ultra (cn), Xiaomi 12S Pro (cn), Xiaomi 12 Lite (global, eea, ru, id, tw) Серия Xiaomi 11 Mi 11 Ultra (cn), Mi 11 Pro (cn), Mi 11 LE (cn), Xiaomi 11T Pro (in, id, ru, jp, tw, tr), Xiaomi 11T (tw, tr), Xiaomi 11 Lite 5G NE (global), Xiaomi 11i и 11i HyperCharge (in) Планшеты Xiaomi Xiaomi Pad 6 (cn), Xiaomi Pad 6 Pro (cn) Redmi Note 12 Note 12 5G / Note 12R Pro (cn), Note 12 Pro Speed (cn), Note 12 Turbo (cn), Note 12T Pro (cn), Note 12R (cn) Redmi Note 11 Note 11 Pro 5G (глобальная версия, EEE, RU, ID, JP, TW, TR), Note 11 Pro+ 5G (IN), Note 11E Pro (CN) Серия Redmi K Redmi K60, Redmi K60E (cn) Redmi 10/12 Redmi 10 (in), Redmi 10 Power (in), Redmi 10 5G (eea), Redmi 10C (global, eea, ru, id, tw, tr), Redmi 12 5G (cn), Redmi 12R (cn) Планшеты Redmi Redmi Pad SE (cn)

Отдельно обратим внимание на обозначения регионов: cn — китайские версии, eea — европейские, global — международные. Если ваше устройство есть в таблице, но в другой региональной версии, чем указано, поддержка для него может ещё продолжаться — точный статус стоит проверить на официальной странице Xiaomi со списком EOL-устройств.

Напомним, что подобные «списки разочарований» регулярно публикуют все крупные производители. Ранее мы писали о том, как Samsung лишила владельцев Galaxy S22, Z Fold 4 и Z Flip 4 возможности обновиться до Android 17 — для бывших флагманов последней версией стала One UI 8.5.