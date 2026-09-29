Экран можно снять: Bigme представила необычный смартфон HiBreak Dual 3

Компания Bigme открыла предзаказ на HiBreak Dual 3 — смартфон с двумя разными дисплеями. Основной предназначен для чтения и работы с текстом, а дополнительный крепится магнитами к задней панели и подходит для просмотра видео, использования социальных сетей и других Android-приложений.

Спереди установлен 6,13-дюймовый дисплей E-Ink. В цветной версии плотность изображения составляет 300 ppi для черно-белого контента и 150 ppi для цветного. Производитель заявляет о скорости обновления до 85 кадров в секунду. Также предусмотрена отдельная модификация с монохромным экраном.

Для заметок и рисования можно использовать стилус с распознаванием 4096 уровней нажатия. Он работает только с E-Ink-панелью.

Съемный дисплей — это 5-дюймовая IPS-панель с разрешением 1280 × 720 пикселей. Когда он не нужен, его можно отсоединить и пользоваться смартфоном только через экран с электронными чернилами. Такая конструкция позволяет выбирать дисплей в зависимости от задачи.

За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 8300. Покупателям предлагаются конфигурации с 12 или 16 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом 256 или 512 ГБ. Память можно расширить с помощью карты microSD объемом до 2 ТБ.

Смартфон работает на Android 16 и оснащён аккумулятором ёмкостью 4450 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 30 Вт. Предусмотрены поддержка 5G, NFC, стереодинамики, два микрофона и разъем USB-C. Основная камера имеет разрешение 50 Мп, фронтальная — 5 Мп.

Цена зависит от типа основного экрана и комплектации. В официальном магазине Bigme комплект с монохромным E-Ink, дополнительным LCD-экраном и памятью 12/256 ГБ стоит 629 долларов. Аналогичная цветная версия — 649 долларов, а вариант 16/512 ГБ с цветным экраном и съемной панелью — 769 долларов.

Ориентировочная отправка предзаказов запланирована на начало — середину ноября.