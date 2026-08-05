Искусственный интеллект самостоятельно навел истребитель на цель: впервые с использованием реального боевого радара

Экспериментальный истребитель X-62A VISTA совершил 27 успешных автономных перехватов в воздухе — без пилота за штурвалом и, главное, с обработкой данных с реального боевого датчика, а не из симуляции. Это заметный шаг вперёд для программ, в рамках которых искусственный интеллект учится управлять самолётом в боевых условиях.

Что именно сделал ИИ

В ходе восьми вылетов бортовой ИИ-агент X-62A в режиме реального времени обрабатывал данные инфракрасной системы обнаружения и сопровождения Legion Pod, которая отслеживала самолет-цель T-38. На основе этих данных система самостоятельно выводила истребитель в тактически выгодные позиции для перехвата — без заранее заданных сценариев и без «подсказок» симулятора.

Ключевое отличие от предыдущих экспериментов заключается именно в этом: ранее ИИ обучали преимущественно на смоделированных данных, а здесь он работал с «живым» сигналом реального датчика, который используется на боевых самолетах. Вся интеграция, проверка и испытания заняли около трёх месяцев — темп, нетипичный для оборонных программ.

Не замена пилота, а помощник

X-62A — это не беспилотник, а специальный летающий стенд на базе F-16, созданный для отработки автономных систем. За разработку отвечает подразделение Skunk Works компании Lockheed Martin совместно со Школой летчиков-испытателей ВВС США на авиабазе Эдвардс.

В самой компании Lockheed Martin подчеркивают: цель — не заменить пилота, а усилить его возможности. Смысл в том, чтобы датчики не просто передавали информацию человеку, а напрямую связывались с автономными системами, способными реагировать мгновенно — быстрее, чем это физически успевает сделать человек. В воздушном бою, где решения принимаются за доли секунды, такая скорость может стать решающей.

Показательно, что эта новость вписывается в общий тренд: армии ведущих государств всё активнее возлагают на ИИ не вспомогательные, а боевые функции — от управления роями дронов до пилотирования истребителей. И каждый успешный тест приближает момент, когда автономные системы станут штатной частью боевой авиации, а не экспериментом на полигоне.

Напомним, что автономность военной техники выходит далеко за пределы неба: ранее мы писали, как морской беспилотник под управлением системы Hivemind самостоятельно обнаружил цель и сопровождал её без команд оператора, а рой ударных дронов Mayhem 10 научился координировать удары под контролем одного человека.