Управляемые взрывы превращаются в электричество: немцы продемонстрировали турбину будущего

Учёные из Технологического института Карлсруэ (KIT) представили необычную электростанцию: первую водородную газовую турбину, которая вырабатывает электричество с помощью управляемых детонаций — по сути, серии контролируемых взрывов. Главная же особенность — в ней нет компрессора, ключевого и самого энергоемкого узла обычных турбин.

Почему отказ от компрессора — это прорыв

В классической газовой турбине воздух сначала механически сжимается компрессором, и только затем в камере сгорания происходит сжигание топлива. Проблема в том, что сам компрессор потребляет около половины всей вырабатываемой энергии — фактически турбина тратит почти столько же энергии на собственную работу, сколько отдает наружу.

Немецкая разработка обходится без него. Вместо механического сжатия здесь используется детонационное сгорание: в камере возникают управляемые детонационные волны, которые сами резко повышают давление газа до необходимого уровня. Компрессор становится ненужным — а вместе с ним исчезают и его потери, поэтому большая часть энергии топлива преобразуется непосредственно в электрический ток.

Рекорд, побитый НАСА

Прототип уже установил рекорд непрерывной работы для турбин такого типа — 303 секунды, то есть чуть больше пяти минут. Для сравнения: лучший известный результат NASA составлял около 250 секунд. И это первый случай, когда такая конструкция реально выработала электроэнергию, а не просто проработала на стенде.

Помимо более высокой эффективности, эта схема обещает и более простую конструкцию — меньшее количество движущихся частей означает потенциально более низкие затраты на производство и обслуживание. А поскольку в качестве топлива используется водород, выхлопные газы турбины не содержат углекислого газа: если сам водород получать из возобновляемых источников, такая станция может стать полностью «чистой».

Впрочем, до реальных электростанций ещё далеко. Прототип по-прежнему носит экспериментальный характер, и исследователям предстоит решить основные вопросы — долговечность, надёжность и масштабируемость — прежде чем технология выйдет за пределы лаборатории. Пять минут работы — впечатляющий рекорд для опытного образца, но промышленная турбина должна работать месяцами без остановки. Тем не менее само направление показательно: оно предлагает извлечь из топлива больше энергии не за счет нового топлива, а за счет более разумной физики процесса.

Напомним, что поиск более эффективных источников энергии ведется по всем направлениям: ранее мы писали, что на площадке ITER во Франции смонтировали шестой 1100-тонный модуль крупнейшего в мире термоядерного реактора — и сборка его «сердца» уже опережает график.