Наука

Образцы с обратной стороны Луны переписали историю Солнечной системы

Анализ грунта, доставленного китайским зондом «Чанъэ-6» с обратной стороны Луны, опроверг популярную теорию о резком всплеске бомбардировок 3,9 млрд лет назад.

Автор:
Andrew Orobets
Голубая луна

Почва, которую китайский аппарат «Чанъэ-6» впервые в истории доставил с обратной стороны Луны, заставила ученых пересмотреть хронологию ранней Солнечной системы. Анализ образцов, опубликованный в журнале Science Advances, опроверг одну из самых распространённых теорий планетологии.

Почему именно обратная сторона

Луна обращена к Земле лишь одной стороной, и именно её изучали на протяжении десятилетий — американские «Аполлоны» и советские «Луны» брали образцы исключительно с видимого полушария. Обратная сторона оставалась terra incognita до 2024 года, когда «Чанъэ-6» приземлился в бассейне Южный полюс — Эйткен: это один из крупнейших и древнейших ударных кратеров во всей Солнечной системе.

Выбор места не случаен. В отличие от видимой стороны, которую позже затопили потоки лавы, «стеревшие» часть древней истории, обратное полушарие претерпело гораздо меньшие геологические изменения. Её поверхность — это почти нетронутый архив, сохранивший следы событий, недоступных для изучения где-либо ещё.

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Что показал анализ

Исследователи применили метод датировки по изотопам аргона и смогли восстановить более трёх миллиардов лет истории ударов — от примерно 4,33 до 1,13 миллиарда лет назад. И эта картина противоречит устоявшемуся представлению.

Речь идет о теории «позднего интенсивного бомбардирования», согласно которой около 3,9 миллиарда лет назад Луну и Землю накрыл кратковременный, но чрезвычайно интенсивный шквал столкновений с астероидами. Образцы «Чанъэ-6» не подтверждают этот пик: согласно новым данным, частота ударов не резко возрастала, а плавно снижалась с самых ранних этапов существования Солнечной системы.

Разница принципиальная, поскольку касается не только Луны. Именно на эпоху «интенсивного бомбардирования» приходится период, когда на Земле формировались океаны, атмосфера и зарождалась жизнь. Если мощной серии ударов на самом деле не было, придётся пересмотреть и представления о том, в каких условиях всё это происходило — возможно, ранний земной мир был более спокойным, чем считалось.

Исследование в очередной раз доказывает ценность доставки реальных образцов: никакие орбитальные снимки не дали бы того ответа, который удалось извлечь из нескольких граммов лунного грунта. И пока большинство космических агентств лишь планируют миссии на обратную сторону, Китай уже держит в руках её материальные свидетельства.

Напомним, это не единственное открытие, которое меняет представления о соседних мирах: ранее мы писали, что под раскалённой поверхностью Венеры, как выяснилось, до сих пор происходят геологические процессы, способные перекроить целые регионы планеты.

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