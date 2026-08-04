Зразки зі зворотного боку Місяця переписали історію Сонячної системи

Ґрунт, який китайський апарат «Чан’е-6» уперше в історії привіз зі зворотного боку Місяця, змусив учених переглянути хронологію ранньої Сонячної системи. Аналіз зразків, опублікований у журналі Science Advances, спростував одну з найпоширеніших теорій планетології.

Чому саме зворотний бік

Місяць повернутий до Землі лише одним боком, і саме його вивчали десятиліттями — американські «Аполлони» й радянські «Луни» брали зразки виключно з видимої півкулі. Зворотний бік залишався терра інкогніта до 2024 року, коли «Чан’е-6» сів у басейні Південний полюс — Ейткен: це один із найбільших і найдавніших ударних кратерів у всій Сонячній системі.

Вибір місця не випадковий. На відміну від видимого боку, який пізніше залили потоки лави, що «стерли» частину давньої історії, зворотна півкуля зазнала значно менших геологічних змін. Її поверхня — це майже незайманий архів, який зберіг сліди подій, недоступних для вивчення деінде.

Що показав аналіз

Дослідники застосували метод датування за ізотопами аргону й змогли відновити понад три мільярди років історії ударів — від приблизно 4,33 до 1,13 мільярда років тому. І ця картина суперечить давньому уявленню.

Ідеться про теорію «пізнього важкого бомбардування», згідно з якою близько 3,9 мільярда років тому Місяць і Землю накрив короткий, але надзвичайно інтенсивний шквал зіткнень з астероїдами. Зразки «Чан’е-6» цього піку не підтверджують: за новими даними, частота ударів не вибухала різко, а плавно знижувалася від найраніших етапів існування Сонячної системи.

Різниця принципова, бо стосується не лише Місяця. Саме на епоху «важкого бомбардування» припадає час, коли на Землі формувалися океани, атмосфера й зароджувалося життя. Якщо потужного шквалу ударів насправді не було, доведеться переглянути й уявлення про те, у яких умовах усе це відбувалося — можливо, ранній земний світ був спокійнішим, ніж вважалося.

Дослідження вкотре доводить цінність доставки реальних зразків: жодні орбітальні знімки не дали б відповіді, яку вдалося прочитати в кількох грамах місячного ґрунту. І поки більшість космічних агентств лише планують місії на зворотний бік, Китай уже тримає в руках його матеріальні свідчення.

Нагадаємо, це не єдине відкриття, що змінює уявлення про сусідні світи: раніше ми писали, що під розпеченою поверхнею Венери, як з’ясувалося, досі відбуваються геологічні процеси, здатні перекроювати цілі регіони планети.