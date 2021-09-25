Вчені знайшли найбільший об’єкт

У Всесвіті існує безліч космічних об’єктів і явищ, про які ми зараз дуже мало знаємо. Одним з таких загадкових об’єктів є Великий Аттрактор. Цей аномальний об’єкт, що знаходиться на відстані від 60 до 250 мільйонів світлових років, є гравітаційною аномалією, яка поки що не має повноцінного пояснення. Що ж є причиною такого великого тяжіння? І чи існують об’єкти ще більш масивні?





Історія виявлення

Приблизно півстоліття тому астрономи помітили, що наша галактика, Чумацький Шлях, рухається крізь космічний простір набагато швидше, ніж думали раніше. Швидкість її руху становить приблизно 2,2 мільйона кілометрів на годину.

Зараз ми знаємо, що даний рух обумовлено гравітаційною взаємодією різних скупчень матерії, наприклад, масивних галактичних кластерів, тобто великих скупчень галактик. Такі об’єкти своєю гравітацією можуть призупинити розширення Всесвіту в деякому просторі навколо себе. Але тоді астрономи не помітили ніяких таких об’єктів поблизу нашої галактики.

Радіотелескоп Паркс Джерело: https://ru.wikipedia.org

В кінці 1990-х вчені почали використовувати потужні радіотелескопи, які дозволили спостерігати об’єкти, які знаходяться за густим шаром пилу, що наповнює диск нашої галактики. Однак, крім нових, далеких і невідомих до того часу галактик нічого незвичайного не знайшли.

Пізніше, на невеликій частині неба вчені зафіксували великий червоний зсув у багатьох галактик, після чого виміряли відстань до центру цій сфери. Виявилося, що саме там повинен знаходитися Великий Аттрактор, але знайти сам аномальний об’єкт не вдалося.

Можливо це лише тимчасово, і ми тільки поки що не бачимо сам Аттрактор, оскільки між нами знаходитися велика кількість скупчень зірок, пилу і газу, через які важко спостерігати навіть за допомогою радіотелескопу.

Так причина руху Чумацького Шляху не у Великому Аттракторі?

Відносно недавно вчені виявили велике надскупчення галактик в районі Великого Аттрактора, відомого як скупчення Norma. Його маса становить близько 1000 трильйонів мас Сонця.

Хоча і скупчення Norma є потужним і місцеві галактики рухаються до нього, це не пояснює повного руху сусідніх галактик, і нашої в тому числі. Маса Великого Аттрактора виявляється недостатньо велика, щоб пояснити таку силу тяжіння, яку ми спостерігаємо. Але якщо ми добре подивимося на ще більшу область галактик, ми виявимо, що місцеві галактики і Великий Аттрактор рухаються до чогось ще більшого і масивного – суперкластера Шеплі.

Цей суперкластер містить понад 8000 галактик і має масу більше десяти мільйонів мільярдів Сонць. Суперкластер Шеплі – це найбільш масивне скупчення галактик в радіусі мільярда світлових років від нас. І ми і кожна галактика в нашому районі Всесвіту рухаємося саме до нього. Фактично ми в складі Чумацького шляху рухаємося до Великого Аттрактора, і разом з ним рухаємося в бік суперкластера Шеплі.

Тому Великий Аттрактор насправді лише скупчення галактик, хоч і аномальних, просто ми не можемо його розглянути через центр нашої галактики. І існує об’єкт більш масивний, ніж він – суперкластер Шеплі, до якого ми, сусідні галактики, та й сам Великий Аттрактор рухаємося завдяки великій гравітації цього скупчення.