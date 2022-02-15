Історики дослідили, скільки градусів, насправді, було у давньоримському вині

У Стародавньому Римі вино було одним із найбільш популярних напоїв нарівні із водою. Алкогольний напій вживали масово: його пили всі верстви населення. Крім того, вино використовували для лікування різних недуг. Римляни також вірили, що воно продовжує життя. Але скільки ж градусів було у давньоримському вині?





Виготовлення та зберігання вина

Спочатку техніку виготовлення та витримки вина римляни запозичили у своїх сусідів греків. Вони вичавлювали з винограду сік, а потім залишали його бродити в глиняних посудинах на місяць. Зберігали ємності закопані в землю, де зберігалася відносно низька температура.

Після закінчення місяця одна частина напою, що вийшов, йшла на продаж, інша ж вирушала дозрівати. У хорошого вина витримка мала бути близько 15 років. Особливо цінні сорти могли чекати своєї години понад 20 років.

Видобували сік переважно з цілих плодів винограду. Але деякі справжні гурмани змушували рабів вручну очищати ягоди від шкірки. Так у вино не потрапляли ароматичні та дубильні речовини, що позитивно позначалося на смак та запах.

Розвиток виноробства

Римляни зробили великий внесок у розвиток виноробства. Саме вони вигадали зберігати вино в дерев’яних бочках. У глиняних ємностях напій швидко прокисав, а в самих посудинах нерідко з’являвся грибок. У дерев’яних бочках вино зберігалося набагато довше. До того ж римляни часто експериментували, намагаючись підібрати найбільш підходяще дерево для зберігання вина. Пізніше мешканці Стародавнього Риму здогадалися використати для цього скляні пляшки.

Працювали в Римі і над покращенням смаку вина. Римляни намагалися використовувати різні сорти винограду, а також додавали в напій різні домішки: трави, спеції, фрукти, пелюстки квіток тощо. Часто вино змішували із медом. В результаті змінювався як смак, так і термін зберігання. Із добавками він збільшувався. Також для зручності транспортування та збільшення терміну зберігання вино випаровувалося до консистенції сиропу.

Скільки у вині було градусів і від чого це залежало?

Міцність вина залежала від його сорту. У згущеному напої було 16-18 градусів. У хорошому якісному — 15. Отже, можна сказати, що давньоримське вино було досить міцним. Щоправда, пили його в нерозбавленому вигляді вкрай рідко. Здебільшого так робили справжні гурмани чи алкоголіки.

Найчастіше вино все-таки розбавляли. Зазвичай це робили з водою чи фруктовим соком. Пропорції були різні, але рідко коли кількості вина було більше. Розбавлене 1:1 вино, вважалося, все ще занадто міцним.

Горщик мульсума

Були й зовсім слабоалкогольні напої з урахуванням вина, наприклад, мульсум. Його готували з виноградного соку, що ледь забродив, і меду. Також іноді замість соку використовувалося вино, але попередньо з нього повністю випарювався алкоголь. Саме мульсумом пригощали дітей римляни.

Вино та винні напої

Не всі римляни могли дозволити собі справжнє вино, тому для них з’явилися дешеві аналоги. Так, наприклад, для приготування бюджетного напою римляни використовували виноградні вичавки. Їх заливали водою та знову настоювали. Також випивку робили із сушених ягід.

Подібні напої зберігалися недовго і за смаком поступалися вину, але дозволити їх міг собу кожен. Коли вони прокисали, перетворювалися на оцет, який римляни також використовували як напій. Легіонери вгамовували за допомогою закислого вина спрагу, розбавляючи оцет великою кількістю води. Напій виходив безалкогольним, але тонізуючим.

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