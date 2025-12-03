Відома вартість OnePlus Ace 6T

OnePlus представила Ace 6T — потужний і водночас недорогий смартфон. Це перший пристрій на базі нового процесора від Qualcomm. Виробник позиціонує новинку як ігровий смартфон з високою частотою оновлення екрану та акумулятором великої ємності.

Новинка отримала 6,83-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 1,5K і частотою оновлення до 165 Гц. В основі лежить новий процесор Snapdragon 8 Gen 5 (не Elite-версія). У зв’язці з ним працюють до 16 ГБ LPDDR5X оперативної пам’яті і фірмові чіпи OnePlus: мережевий модуль G2 і новий сенсорний контролер з відгуком 3200 Гц. За охолодження відповідає збільшена випарна камера, графітові плівки і термогель, а площа розсіювання тепла становить 43 940 мм².

За запевненнями OnePlus, смартфон підтримує нативні 165 кадрів в секунду в популярних FPS-іграх і 144 кадри в секунду в MOBA-тайтлах на кшталт Honor of Kings. Допомагає цьому фірмове ядро Wind Chaser, яке підвищує стабільність кадрової частоти і підтримує функцію генерації кадрів.

За автономність смартфона відповідає ємний акумулятор на 8300 мАг з підтримкою 100-ватної зарядки. Згідно з офіційними даними, зарядка з 1 до 50% займає 23 хвилини. Є підтримка обхідної і зворотної зарядки.

Основна камера з сенсором Sony IMX906 на 50 Мп і оптичною стабілізацією доповнена надширококутним об’єктивом на 8 Мп. В екран вбудована фронтальна камера на 16 Мп. Інші особливості включають ІЧ-порт, захист за стандартами IP66/68/69/69K і NFC. Стандарт порту USB Type-C — USB 2.0.

Для шанувальників Genshin Impact доступна лімітована версія Kamisato Ayaka — вона виконана в ніжно-блакитному кольорі з модифікованою прошивкою. Поставляється пристрій в подарунковій упаковці з різними аксесуарами в стилістиці гри.

У Китаї OnePlus Ace 6T вже доступний за ціною від 369 доларів за версію 12 + 256 ГБ. Версія Genshin Impact Kamisato Ayaka Edition на 16 + 512 ГБ оцінена в 525 доларів. Глобальний варіант під назвою OnePlus 15R покажуть 17 грудня.