Фахівці розказали, що робити, якщо комп’ютер не вмикається

Якщо ваш комп’ютер не вмикається, виконайте такі дії, які допоможуть повернути його в робочий стан у найкоротші терміни.





Якщо ваш комп’ютер не вмикається – не поспішайте панікувати! Це може статися з різних причин: від проблем із живленням до різних програмних помилок. Через це користувачі часто не знають, у чому проблема і з чого слід почати.

На перший погляд може здатися, що усунути поломку комп’ютера самостійно неможливо, проте є безліч речей, які потрібно спробувати зробити, перш ніж витратити свої кошти на ремонт або купівлю нової деталі.

Трохи нижче ми зібрали кілька можливих причин поломки ПК та способи їх усунення.

КАБЕЛЬ ЖИВЛЕННЯ

Це малоймовірно, але, як кажуть, сім разів відміряй – один раз відріж. Якщо комп’ютер не вмикається, радимо поглянути на кабель живлення – можливо, він від’єднався, і в такому разі вам потрібно знову підключити його. Крім того, іноді проблема полягає в самому кабелі.

Якщо у вас є запасний кабель живлення, спробуйте підключити його та знову ввімкнути комп’ютер.

ЗВУКОВІ СИГНАЛИ

При спробі ввімкнути комп’ютер можна почути серію звукових сигналів, що походять від материнської плати. Одиничний звуковий сигнал вказує на те, що все гаразд, а довга та безперервна серія звуків може означати збій у блоці живлення.

Тут варто сказати, що комп’ютер може видавати коди помилок у вигляді серії коротких і довгих звукових сигналів, що трохи схоже на абетку Морзе. Однак стандартного набору кодів помилок не існує – вам доведеться звернутися до посібника користувача, щоб з’ясувати, що це звукові сигнали.

Більш простий спосіб – знайти цю інформацію в Google або на веб-сайті виробника.

БЛОК ЖИВЛЕННЯ



Якщо ваш комп’ютер взагалі не запускається, при цьому індикатори не блимають, немає жодних звукових сигналів, кулер не обертається – можливо, проблема полягає у живленні.

У такому випадку потрібно спробувати вимкнути блок живлення та підключити його до робочої розетки. Якщо ви використовуєте ноутбук, переконайтеся, що девайс підключено до зарядного пристрою.

КНОПКА ЖИВЛЕННЯ

Якщо ваш комп’ютер не запускається, але індикатор материнської плати горить або працюють вентилятори, то це може бути проблема з кнопкою живлення. Щоб вирішити проблеми, спробуйте натиснути кнопку на материнській платі.

Однак варто відзначити, що не всі материнські плати однакові, тому не на всіх є вбудована кнопка живлення.

У такому разі потрібно замкнути два контакти на материнській платі за допомогою маленької викрутки. Якщо з материнською платою та блоком живлення все гаразд, то комп’ютер має запуститися.

Це тимчасове рішення, яке дозволяє перевірити, чи проблема пов’язана з кнопкою живлення або корпусом ПК.

ДИСПЛЕЙ

Якщо ваш комп’ютер видає звуки, але на екрані нічого не з’являється, можливо, проблема в моніторі. Для початку варто переконатися, що він підключений до комп’ютера та отримує живлення.

Також варто перевірити справність кабелю. Якщо все підключено і справно, то спробуйте, за наявності, підключити запасний монітор або телевізор. Якщо в такому випадку все працює, то вам, на жаль, доведеться замінити свій улюблений монітор.

ВИМКНІТЬ НЕПОТРІБНІ USB-ПРИСТРОЇ

У спробах вирішення проблеми важливо виключити всі фактори, які можуть сприяти появі несправності. Якщо вищезазначені кроки так і не допомогли, спробуйте завантажити комп’ютер відключивши всі додаткові периферійні пристрої (крім мишки та клавіатури).

У критичних ситуаціях можна спробувати від’єднати клавіатуру з мишкою. Це дозволить переконатися, що жодний із USB-пристроїв не викликає проблеми, оскільки іноді ПК може не включатися через порти.

ТЕПЛОВИДІЛЕННЯ

Комп’ютер може не вмикатися через надмірне тепловиділення. Скупчення пилу на вентиляційних отворах або кулерах може призвести до перегріву та подальшого вимкнення ПК.

Найкращий варіант усунення неполадок у цій ситуації — дочекатися, поки комп’ютер охолоне. Ви також можете використовувати стороннє програмне забезпечення для регулювання та моніторингу швидкості обертання вентилятора та системи охолодження. Рекомендується провести чищення системного блоку від пилу, що накопичився.

МЕРЕЖЕВИЙ ФІЛЬТР

Якщо ваш комп’ютер підключено до джерела безперебійного живлення (ДБЖ) або пристрою захисту від стрибків напруги, перевірте кнопку скидання.

Більшість мережевих пристроїв захисту мають вбудовану кнопку скидання, яку необхідно натиснути після стрибка напруги або вимкнення електроенергії.

БАТАРЕЙКА CMOS

Якщо батарея CMOS, прикріплена до материнської плати, розряджена, ваша система не зможе записувати дату або час, і попросить завантажити операційну систему шляхом натискання клавіші F1.

Здебільшого це призводить до збою завантаження, але бувають різні ситуації. Якщо нічого з вищезазначеного не допомогло, спробуйте замінити батарейку CMOS.

ВИСНОВОК

Комп’ютер покликаний спростити життя, але у певних ситуаціях може підвести. ПК часто виходять з ладу в невідповідний момент, через що користувачам доводиться вдаватися до ремонту.

Але важливо пам’ятати, що вихід комп’ютера з ладу не кінець світу. Ви можете використовувати наведені вище поради, які допоможуть повернути комп’ютер до життя.

Якщо жоден із способів не спрацював, потрібно звернутися до виробника (якщо пристрій на гарантії) або ремонтну майстерню, де вам допоможуть професіонали.

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