Найнезвичайніший смартфон 2022 року одразу став хітом

Після виходу BlackBerry з ринку смартфонів кількість пристроїв із фізичною клавіатурою скоротилася нанівець. Такий стан справ не влаштовує компанію Unihertz, яка представила на Kickstarter смартфон Titan Slim із класичною QWERTY-клавіатурою.





Одна з фішок моделі – на клавіші можна запрограмувати швидкий запуск певних програм. З її допомогою можна прокручувати вміст на екрані, крім того, клавіатура оснащена підсвічуванням та сканером відбитків пальців.

Характеристики пристрою за нинішніми мірками скромні, він не розрахований на тих, хто женеться за потужністю. Апарат оснащений 4.2-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 1280х768 пікселів, а також старим процесором Helio P70. Компанію останньому становлять 6 ГБ ОЗУ та 256 ГБ постійної пам’яті без можливості розширення. Все це добро працює під керуванням Android 11.

Крім того, Titan Slim отримав 48-мегапіксельну основну камеру, фронталку на 8 МП та акумулятор ємністю 4100 мАг без швидкої зарядки. З комунікаційних інтерфейсів виділимо підтримку 4G, NFC, Bluetooth 4.1 та Wi-Fi 5.

Що стосується розмірів, то незважаючи на свою назву, Titan Slim вийшов досить товстим – 147 х 67,6 х 12,75 мм, а важить він 204 грами.

Характеристики Unihertz Titan Slim

Екран: 4.2″, IPS, HD+ (1280×768 px);

Процесор: Helio P70 (2.1 ГГц, 12 нм), графіка Mali-G72 MP3;

Постійна пам’ять: 6 ГБ;

Оперативна пам’ять: 256 ГБ;

Основна камера: 48 МП;

Фронтальна камера: 8 МП (f/2.0);

Акумулятор: 4100 мАг;

Сім-карти: 2x nanoSIM;

Бездротові комунікації: 4G LTE, Bluetooth 4.1, Wi-Fi 5, GPS, NFC, ІЧ-порт;

Розміри: 147 х 67,6 х 12,75 мм мм, вага – 204 г

ОС: чистий Android 11

Ціна та дата виходу Unihertz Titan Slim

На KickStarter Titan Slim вже став хітом. Спочатку виробник запитував 50 тисяч доларів для початку виробництва, але ще за місяць до кінця збору Unihertz задонатили 600 тисяч доларів. Купити ж Titan Slim можна буде лише за 250 доларів. За сучасними мірками це не так багато.