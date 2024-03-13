Samsung вирішила перейти з круглих смарт-годинників на квадратні

Samsung знову повернеться до квадратного дизайну Galaxy Watch. Про це з посиланням на джерела повідомляє видання SamMobile.

“Ми чули, що Samsung хоче повернути квадратний дизайн своїм розумним годинникам. Нова модель буде схожа на найбільш ранні моделі, такі як Galaxy Gear, Gear 2 і Gear Live. Ці моделі були випущені понад десять років тому”, – пише SamMobile.

Випущений у 2015 році Galaxy Gear S2 був першим “розумним” годинником Samsung з круглим дизайном і фізичним обертовим безелем. Відтоді Samsung на постійній основі дотримується цієї мови дизайну.

Наразі точно невідомо, чи відбудеться повернення до квадратного дизайну цього року з виходом Galaxy Watch 7. У SamMobile не виключають, що Samsung може знадобитися більше часу, щоб зважитися на такі радикальні зміни.

“Цю ідею [повернення до квадратної форми] з ентузіазмом розглядають усередині компанії і дуже ймовірно, що цей перехід все ж відбудеться. Цікаво подивитися, як Samsung реалізує цей задум, і як компанія переконуватиме клієнтів прийняти нову-стару концепцію після того, як вона прищепила покупцям любов до круглих Galaxy Watch”, – підсумували в SamMobile.