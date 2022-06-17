Перші витоки інформації про флагман від Samsung: якою буде новинка та коли чекати презентації Galaxy S23 Ultra

Samsung представить нові флагманські смартфони на однокристальній системі Snapdragon 8 Plus Gen 1 у серпні – чекаємо на Galaxy Z Flip4 і Galaxy Z Fold4, ну а перші моделі корейської компанії на SoC Snapdragon 8 Gen 2 вийдуть на початку наступного року. Це будуть представники серії Galaxy S23, і наведені зображення демонструють можливий дизайн Galaxy S23 Ultra.





До прем’єри цієї моделі залишається ще багато часу, але такий варіант дизайну Galaxy S23 Ultra публікується вже не вперше. Можливо, новий флагман Samsung і справді виглядатиме так, як показано на цих картинках. А ось чи буде такий рудо-золотий колір у Galaxy S23 Ultra – велике питання, хоча виглядає цікаво.

Про характеристики Galaxy S23 Ultra можна сказати тільки те, що ця модель, крім SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, отримає багатомодульну камеру з основним датчиком з роздільною здатністю 200 Мп, вигнутий дисплей з кадровою частотою 120 Гц, підтримку стилуса, попередньо встановлену Android. Також пристрою приписують стереодинаміки та акумулятор ємністю близько 5000 мАг.