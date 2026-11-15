Huawei Pura 90 Plus та iPhone 17 Pro порівняли між собою: який смартфон кращий

Експерти видання Gizmochina порівняли два флагманські смартфони — Huawei Pura 90 Plus та iPhone 17 Pro. Попри належність до преміального сегмента, виробники обрали різні підходи до оснащення своїх пристроїв. Huawei зосередилася на камерах, автономності та швидкості заряджання, тоді як Apple пропонує потужніший процесор, розширені можливості відеозйомки та більш універсальну програмну екосистему.

Huawei Pura 90 Plus отримав 6,8-дюймовий LTPO OLED-дисплей із роздільною здатністю 2848 × 1276 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. Натомість iPhone 17 Pro оснащений компактнішим 6,3-дюймовим екраном Super Retina XDR OLED із такою самою частотою оновлення. Перевагами Apple є пікова яскравість до 3000 ніт, антиблікове покриття та підтримка Dolby Vision. Обидва смартфони мають захист від води та пилу, проте Huawei додатково відповідає стандарту IP69.

Камери та продуктивність: у кожного свої переваги

Huawei Pura 90 Plus оснащений основною 50-мегапіксельною камерою з великим сенсором оптичного формату 1 дюйм і змінною діафрагмою. Її доповнюють 48-мегапіксельний перископічний телеоб’єктив із чотириразовим оптичним наближенням та надширококутна камера на 40 Мп. В iPhone 17 Pro використовуються три камери по 48 Мп, а серед переваг смартфона — запис відео 4K зі швидкістю до 120 кадрів за секунду, підтримка ProRes RAW та Dolby Vision.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин

За продуктивністю перевага на боці Apple. Процесор A19 Pro, виготовлений за 3-нм техпроцесом, потужніший за Kirin 9025, встановлений у Huawei. Обидва пристрої мають по 12 ГБ оперативної пам’яті та пропонують накопичувачі місткістю до 1 ТБ. Водночас iPhone працює на iOS 26, а китайський конкурент використовує HarmonyOS 7, що може створювати певні обмеження щодо доступності звичних застосунків за межами Китаю.

Автономність і ціна: Huawei має суттєву перевагу

Huawei Pura 90 Plus отримав акумулятор ємністю 5700 мА·год із підтримкою дротового заряджання потужністю 100 Вт і бездротового на 80 Вт. Для порівняння, iPhone 17 Pro має батарею ємністю від 3998 до 4252 мА·год залежно від версії та підтримує бездротове заряджання MagSafe потужністю до 25 Вт. Також Huawei пропонує реверсивне заряджання інших пристроїв.

Різниця у вартості також помітна. За наведеними Gizmochina орієнтовними цінами, Huawei Pura 90 Plus коштує близько 730 доларів, тоді як iPhone 17 Pro — приблизно 1100 доларів. Таким чином, китайський флагман виявляється приблизно на третину дешевшим.

На думку авторів порівняння, Huawei Pura 90 Plus пропонує вигідніше співвідношення характеристик і вартості завдяки потужним камерам, великому акумулятору та швидкому заряджанню. Водночас iPhone 17 Pro залишається привабливішим варіантом для користувачів, яким важливі максимальна продуктивність, професійна відеозйомка та широка підтримка застосунків.