Названо терміни запуску доступного флагмана OnePlus 10T

Незабаром компанія OPPO планує анонсувати смартфон OnePlus 10T, який має стати ще більш продуктивним, ніж флагман OnePlus 10 Pro. При цьому апарат повинен поступатися в плані камери.





Інформатор під ніком passionategeekz поділився інформацією про те, що в Індії смартфон буде представлений в останній тиждень липня, тобто десь між 25 і 31 числом. А на прилавки індійських магазинів модель потрапить на початку серпня. Щоправда, ексклюзивним продавцем пристрою стане компанія Amazon.

Поки що невідомо, представлять смартфон лише на індійському ринку або анонс буде глобальним. З інших подробиць, якими поділився інформатор, старша конфігурація пристрою запропонує 16 ГБ оперативної пам’яті. Щоправда, про вартість такої версії пристрою навіть думати страшно.