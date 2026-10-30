Китай може розмістити лазерну зброю в космосі до 2030 року: розвідка США попередила про загрозу супутникам

Розвідувальне управління Міністерства оборони США (DIA) опублікувало новий звіт Challenges to Security in Space, присвячений загрозам безпеці в космосі. У документі зазначається, що Китай активно вдосконалює озброєння, здатне порушувати роботу супутників інших держав. Особливу увагу американські аналітики приділили лазерним системам і зброї спрямованої енергії, яку Пекін потенційно може розмістити на орбіті до кінця 2020-х років.

За оцінками DIA, Китай уже має кілька типів наземних лазерних установок, здатних впливати на супутники на низькій навколоземній орбіті. Залежно від потужності такі системи можуть тимчасово засліплювати оптичні датчики, погіршувати якість зображень або пошкоджувати обладнання космічних апаратів. До кінця десятиліття Пекін також може створити потужніші наземні комплекси, які становитимуть загрозу для супутників на вищих орбітах.

Як лазерна зброя може виводити супутники з ладу

На відміну від традиційних протисупутникових ракет, зброя спрямованої енергії не обов’язково повинна фізично знищувати космічний апарат. Лазерний промінь може тимчасово засліпити камери супутника, а потужніше випромінювання — пошкодити чутливі оптичні компоненти. Подібні технології особливо небезпечні для розвідувальних апаратів, які використовують для спостереження за військовими об’єктами та переміщенням техніки.

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Американські аналітики вважають, що Китай розглядає контроль над космічними інформаційними системами як важливу складову сучасної війни. Супутники забезпечують зв’язок, навігацію, спостереження за поверхнею Землі та раннє попередження про ракетні пуски. Порушення їхньої роботи може суттєво ускладнити військові операції навіть без безпосереднього знищення обладнання на землі.

У звіті також згадуються інші способи боротьби із супутниками. Серед них — радіоелектронне придушення сигналів, кібератаки та протисупутникові ракети. Останні здатні фізично знищувати космічні апарати, однак створюють велику кількість уламків, які можуть залишатися на орбіті десятиліттями та становити небезпеку для інших космічних місій.

Водночас оцінка американської розвідки не означає, що Китай уже розмістив бойові лазери в космосі. У документі йдеться про можливу появу таких систем до кінця десятиліття, а не про підтверджене розгортання орбітальної зброї.

Китай випробовує технології для роботи з іншими супутниками

Окрему увагу DIA приділило китайським космічним апаратам, здатним наближатися до інших супутників і виконувати складні маневри на орбіті. Наприклад, у січні 2022 року апарат Shijian-21 перемістив несправний навігаційний супутник BeiDou на так звану орбіту поховання. Офіційно експеримент був пов’язаний із випробуванням технологій обслуговування космічних апаратів та боротьби з орбітальним сміттям.

Інший китайський супутник, Shijian-17, оснащений роботизованим маніпулятором, який теоретично можна використовувати для взаємодії з іншими апаратами. У січні 2025 року Китай також запустив Shijian-25 для випробування технологій дозаправлення та обслуговування супутників на орбіті. Американська розвідка звертає увагу на подвійне призначення таких розробок: вони можуть бути корисними для мирних космічних місій, але потенційно придатні й для військового застосування.

Китай одночасно нарощує темпи запусків. За даними DIA, у 2025 році країна здійснила рекордні 93 космічні запуски, з яких 25 були комерційними. Протягом першого кварталу 2026 року відбулося ще 18 запусків. Пекін також розвиває власні виробничі потужності та готує нові місії для дослідження Місяця й Марса.

У звіті американської розвідки розглядаються космічні військові програми не лише Китаю, а й Росії, Ірану та Північної Кореї. Аналітики попереджають, що дедалі більша залежність військових і цивільних систем від супутників робить космос потенційним театром майбутніх конфліктів. Це стосується і супутникового зв’язку, навігації та розвідки, які відіграють важливу роль у сучасній війні, зокрема в Україні.