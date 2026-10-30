Китай может разместить лазерное оружие в космосе к 2030 году: разведка США предупредила об угрозе для спутников

Разведывательное управление Министерства обороны США (DIA) опубликовало новый отчет «Challenges to Security in Space», посвященный угрозам безопасности в космосе. В документе отмечается, что Китай активно совершенствует вооружение, способное нарушать работу спутников других государств. Особое внимание американские аналитики уделили лазерным системам и оружию направленной энергии, которое Пекин потенциально может разместить на орбите к концу 2020-х годов.

По оценкам DIA, Китай уже располагает несколькими типами наземных лазерных установок, способных воздействовать на спутники на низкой околоземной орбите. В зависимости от мощности такие системы могут временно ослеплять оптические датчики, ухудшать качество изображений или повреждать оборудование космических аппаратов. К концу десятилетия Пекин также может создать более мощные наземные комплексы, которые будут представлять угрозу для спутников на более высоких орбитах.

Как лазерное оружие может выводить спутники из строя

В отличие от традиционных противоспутниковых ракет, оружие направленной энергии не обязательно должно физически уничтожать космический аппарат. Лазерный луч может временно ослепить камеры спутника, а более мощное излучение — повредить чувствительные оптические компоненты. Подобные технологии особенно опасны для разведывательных аппаратов, которые используются для наблюдения за военными объектами и перемещением техники.

Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей

Американские аналитики считают, что Китай рассматривает контроль над космическими информационными системами как важную составляющую современной войны. Спутники обеспечивают связь, навигацию, наблюдение за поверхностью Земли и раннее предупреждение о ракетных пусках. Нарушение их работы может существенно затруднить военные операции даже без непосредственного уничтожения оборудования на земле.

В отчете также упоминаются другие способы борьбы со спутниками. Среди них — радиоэлектронное подавление сигналов, кибератаки и противоспутниковые ракеты. Последние способны физически уничтожать космические аппараты, однако создают большое количество обломков, которые могут оставаться на орбите десятилетиями и представлять опасность для других космических миссий.

В то же время оценка американской разведки не означает, что Китай уже разместил боевые лазеры в космосе. В документе речь идет о возможном появлении таких систем к концу десятилетия, а не о подтвержденном развертывании орбитального оружия.

Китай тестирует технологии для взаимодействия с другими спутниками

Особое внимание DIA уделило китайским космическим аппаратам, способным приближаться к другим спутникам и выполнять сложные маневры на орбите. Например, в январе 2022 года аппарат Shijian-21 переместил неисправный навигационный спутник BeiDou на так называемую орбиту захоронения. Официально эксперимент был связан с испытанием технологий обслуживания космических аппаратов и борьбы с орбитальным мусором.

Еще один китайский спутник, Shijian-17, оснащен роботизированным манипулятором, который теоретически можно использовать для взаимодействия с другими аппаратами. В январе 2025 года Китай также запустил Shijian-25 для испытания технологий дозаправки и обслуживания спутников на орбите. Американская разведка обращает внимание на двойное назначение таких разработок: они могут быть полезны для мирных космических миссий, но потенциально пригодны и для военного применения.

Китай одновременно наращивает темпы запусков. По данным DIA, в 2025 году страна осуществила рекордные 93 космических запуска, из которых 25 были коммерческими. В течение первого квартала 2026 года состоялось ещё 18 запусков. Пекин также развивает собственные производственные мощности и готовит новые миссии по исследованию Луны и Марса.

В отчете американской разведки рассматриваются космические военные программы не только Китая, но и России, Ирана и Северной Кореи. Аналитики предупреждают, что растущая зависимость военных и гражданских систем от спутников превращает космос в потенциальный театр будущих конфликтов. Это касается и спутниковой связи, навигации и разведки, которые играют важную роль в современной войне, в частности в Украине.