«Киевстар» запустил тестовую сеть 5G на железнодорожном вокзале Львова

«Киевстар» расширил пилотную зону 5G во Львове и запустил сеть пятого поколения на территории железнодорожного вокзала. Теперь пассажиры одного из крупнейших транспортных узлов города могут тестировать 5G в сети оператора.

Львов стал первым городом, где «Киевстар» запустил пилотную зону 5G ещё в январе 2026 года. Сначала технология работала в историческом центре, а теперь к тестированию добавили вокзал. По данным компании, с момента запуска 5G во Львове им уже воспользовались почти 534 тысячи абонентов. В пределах пилотной зоны на 5G приходится более 42% всего переданного трафика.

Вокзал выбрали не случайно: это одно из самых оживлённых мест города с большим количеством пользователей мобильного интернета. Для оператора такая зона позволяет проверить, как сеть работает при высокой нагрузке и насколько стабильно она выдерживает интенсивный трафик.

Чтобы воспользоваться 5G, абоненту нужен смартфон с поддержкой этой технологии. Менять SIM-карту не нужно, если она уже поддерживает 4G.

Пилотные 5G-зоны «Киевстара» уже работают во Львове, Харькове и Бородянке. Кроме того, компания готовит тестовые площадки в Киеве и Одессе. В то же время основной мобильной технологией в Украине пока остается 4G: «Киевстар» продолжает развивать сеть LTE, которая доступна более чем 96% населения страны, а пиковая скорость в ней достигает почти 1 Гбит/с.