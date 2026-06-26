Київстар запустив тестовий 5G на залізничному вокзалі Львова

Київстар розширив пілотну зону 5G у Львові й увімкнув мережу п’ятого покоління на території залізничного вокзалу. Тепер пасажири одного з найбільших транспортних вузлів міста можуть тестувати 5G у мережі оператора.

Львів став першим містом, де Київстар запустив пілотну 5G-зону ще в січні 2026 року. Спочатку технологія працювала в історичному центрі, а тепер до тестування додали вокзал. За даними компанії, від початку запуску 5G у Львові ним уже скористалися майже 534 тисячі абонентів. У межах пілотної зони на 5G припадає понад 42% усього переданого трафіку.

Вокзал обрали не випадково: це одна з найбільш завантажених локацій міста з великою кількістю користувачів мобільного інтернету. Для оператора така зона дає змогу перевірити, як мережа працює під високим навантаженням і наскільки стабільно вона витримує щільний трафік.

Щоб скористатися 5G, абоненту потрібен смартфон із підтримкою цієї технології. Міняти SIM-картку не потрібно, якщо вона вже підтримує 4G.

Пілотні 5G-зони Київстару вже працюють у Львові, Харкові та Бородянці. Також компанія готує тестові майданчики в Києві та Одесі. Водночас основною мобільною технологією в Україні поки залишається 4G: Київстар продовжує розвивати LTE-мережу, яка доступна для понад 96% населення країни, а пікова швидкість у ній сягає майже 1 Гбіт/с.