Сотні цілей, десятки груп, один алгоритм: Китай створив ШІ для планування масованих ударів

Китайські військові обзавелися інструментом, який іще недавно здавався фантастикою зі штабних ігор: штучним інтелектом для планування масованих авіаційних ударів. Система здатна скоординувати одночасну атаку на сотні цілей силами десятків груп літаків — і зробити це швидше, ніж встигла б команда офіцерів-планувальників.

Працює це як помічник командувача. Платформа перетравлює великі обсяги даних про поле бою, зважує завдання місії й видає готові варіанти скоординованого удару з урахуванням наявних літаків, озброєння та операційних обмежень. Вона сама прораховує маршрути польоту, закріплює цілі за екіпажами, розподіляє боєприпаси й вираховує таймінг — а коли надходять свіжі розвіддані чи з’являється нова загроза, перебудовує план на льоту.

Саме планування завжди було вузьким місцем масованих ударів. Скоординувати десятки груп авіації так, щоб вони не заважали одна одній, вийшли на цілі в потрібній послідовності й не потрапили під власний вогонь, — робота, що забирає у штабів години, а то й доби. Алгоритм стискає її до хвилин, і в цьому головна військова цінність: сторона, яка планує швидше, б’є першою.

Важливе застереження — і його роблять самі китайські джерела: це система підтримки рішень, а не автономна зброя. Затвердження плану й фінальне рішення залишаються за командувачем, особливо в стратегічно значущих ситуаціях. Утім, межа тут тонка: що більше довіри до підказок алгоритму і що сильніший тиск часу, то формальнішим ризикує ставати людське «затверджую».

Технічних деталей, результатів випробувань чи бодай назви системи Пекін не розкриває — публікація описує можливості в загальних рисах, тож оцінити реальну зрілість розробки ззовні неможливо. Але сам вектор очевидний і збігається зі світовим: штучний інтелект з допоміжних ролей поступово перебирається в самісіньке серце військового планування.

Нагадаємо, раніше ми писали, як подібні технології обкатують у США: на випробуваннях Green Wolf рій дронів під керуванням ШІ сам виявив загрозу й перебудував маршрути без участі оператора — ланцюжок «сенсор — рішення» стискається з обох боків Тихого океану.