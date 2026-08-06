OnePlus назвала смартфони, які не отримають ColorOS 17 на базі Android 17

У OnePlus визначилися, кому не пощастить з Android 17. Дев’ять пристроїв компанії не отримають ColorOS 17 — для них останньою великою версією системи залишиться OxygenOS 16 на базі Android 16.

За бортом опинилися колишні флагмани OnePlus 10 Pro, 10T, 10R та 11R, середнячки Nord 3, Nord CE 4 і Nord CE 4 Lite, а також обидва планшети — OnePlus Pad і Pad Go. Усі вони просто вичерпали свою квоту великих оновлень: на момент виходу цих моделей OnePlus обіцяла менше років підтримки, ніж дає нинішнім флагманам, і тепер обіцянка виконана буквально.

Помітили дивне в назві? Так, оновлення для OnePlus тепер зветься ColorOS 17. Компанія офіційно відмовляється від бренда OxygenOS і переводить свої смартфони на оболонку материнської Oppo, з якою вони давно ділять кодову базу. Для старих фанатів марки це сумний символізм: OxygenOS колись була головною причиною купувати OnePlus — легка, швидка, майже «чистий Android». Останні роки від тієї легкості лишалася переважно назва, а тепер зникає й вона.

Власникам пристроїв зі списку панікувати не варто: патчі безпеки ще якийсь час виходитимуть, а Android 16 залишиться цілком актуальною системою щонайменше на пару років. Але великих функціональних оновлень чекати вже не слід — і це варто враховувати, якщо плануєте користуватися апаратом довго або збираєтеся купити котрийсь із них на вторинному ринку за привабливою ціною.

Розгортання ColorOS 17 для решти моделей має початися найближчими тижнями — першими традиційно оновлять актуальні флагмани, а до бюджетних моделей черга дійде ближче до зими.

Нагадаємо, схожі списки нещодавно публікувала й Samsung: раніше ми писали, що без One UI 9 на базі Android 17 залишилися навіть колишні флагмани Galaxy S22, Z Fold 4 і Z Flip 4 — сезон великих оновлень Android щороку залишає за бортом чергове покоління ще цілком робочих смартфонів.