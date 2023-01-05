На портал «Дія» повернули популярну послугу: вона буде платною

На порталі «Дія» відновили послугу, яка користувалася ледь не найбільшою популярністю серед українців. Йдеться про отримання довідки, що підтверджує право власності на нерухоме майно. Зараз цей документ є дуже актуальним для українців, адже без нього неможливо подати заявку на отримання компенсації за втрачене внаслідок воєнних дій житло.

Про повернення в «Дія» популярної послуги розповіли у прес-службі Міністерства цифрової трансформації України. У відомстві пояснили, що з початком повномасштабної війни отримати довідку про право власності на ту чи іншу нерухомість у «Дія» було неможливо. Це пов’язано із відключенням державних реєстрів, які власне використовувалися «Дія» для генерації довідки. Та зараз роботу держреєстрів відновили, тож послуга знову стала доступною.

Довідка, що підтверджує право власності громадянинина на нерухоме майно, є однією із найзатребуваніших в Україні. Щороку її замовляє близько 1 млн українців. Отримати таку довідку можна на квартиру чи будинок, а також на земельну ділянку, якою володіє громадянин.

Для генерації довідки «Дія» використовує аж 4 державні реєстри: реєстр прав власності на нерухоме майно, реєстр прав на нерухомість, єдиний реєстр заборон на відчуження об’єктів нерухомості та державний реєстр іпотек.

Також у Міністерстві цифрової трансформації розповіли, скільки коштує довідка, що підтверджує право власності на нерухомість. Від користувача вимагається лише оплатити Адміністративний збір в сумі 30 грн. Зробити це можна онлайн за допомогою банківської карти.

За словами очільника Мінцифри Михайла Федорова, послуга стане у нагоді українцям, що збираються орендувати житло. З її допомогою вони зможуть перевірити, чи справді орендодавець є власником житла, яке намагається здати. Також довідка знадобиться для оформлення заявки на компенсацію втраченого чи пошкодженого під час воєнних дій нерухомого майна.