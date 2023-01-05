На портал «Дия» вернули популярную услугу: она будет платной

На портале «Дия» возобновили предоставление услуги, которая пользовалась едва ли не наибольшей популярностью среди украинцев. Речь идет о получении справки, которая подтверждает право собственности на недвижимость. Сейчас этот документ очень актуален для украинцев, ведь без него невозможно подать заявку на компенсацию за разрушенное в результате военных действий жилье.

О возвращении в «Дия» популярной услуги рассказали в пресс-службе Министерства цифровой трансформации Украины. В ведомстве объяснили, что с началом полномасштабной войны получить справку о праве собственности на ту или иную недвижимость в «Дия» было невозможно. Это связано с отключением государственных реестров, которые использовались «Дия» для генерации справки. Но сейчас работу госреестров возобновили, поэтому услуга снова стала доступной.

Справка, подтверждающая право собственности гражданина на недвижимое имущество, является одной из самых востребованных в Украине. Ежегодно ее заказывает около 1 млн. украинцев. Получить такую справку можно на квартиру или дом, а также на земельный участок, которым владеет гражданин.

Для генерации справки «Дия» использует 4 государственных реестра: реестр прав собственности на недвижимое имущество, реестр прав на недвижимость, единый реестр запретов на отчуждение объектов недвижимости и государственный реестр ипотек.

Также в Министерстве цифровой трансформации рассказали, сколько стоит справка, подтверждающая право собственности на недвижимость. От пользователя требуется только оплатить Административный сбор в размере 30 грн. Сделать это можно онлайн с помощью банковской карты.

Кстати, за то время, что услуга была недоступна, ее успели немного усовершенствовать. Теперь получить справку о праве собственности можно еще быстрее, чем раньше – всего за 5 секунд.

По словам главы Минцифры Михаила Федорова, услуга пригодится украинцам, которые собираются арендовать жилье. С ее помощью они смогут проверить, действительно ли арендодатель является владельцем жилья, которое пытается сдать. Также справка понадобится для оформления заявки на компенсацию утраченного или поврежденного в ходе военных действий недвижимого имущества.