Новини

Стало відомо, яким може бути курс долара коли в Україні настане мир

Чи стримають падіння гривні нові правила обігу іноземної валюти?

07.03.2022
1 хвилина на прочитання

Через впровадження в Україні воєнного стану Національний банк зафіксував курс долара на рівні 29,25 грн/дол та тимчасово заборонив придбання іноземної готівки. Також НБУ повністю зупинив роботу валютного ринку, аби не допустити різкого знецінення національної валюти. Та рано чи пізно війна закінчиться, Нацбанк зніме обмеження і долар «вирветься на волю». Авторитетні фінансові експерти розповіли, скільки вартуватиме валюта США коли в Україні настане мир.


Чому Нацбанк заборонив обіг іноземної валюти?

Як зазначив аналітик Forexclub Андрій Шевчишин, тимчасова заборона на продаж доларів фізичним особам є цілком обгрунтованою. Адже зараз іноземна валюта як ніколи потрібна державі для закупівлі пального, зброї та медикаментів. До того ж НБУ таким чином уникає валютної паніки, яка своєю чергою могла б добряче знизити курс гривні.

Новини по темі

Натомість громадянам, що зараз виїздять з країни, купувати іноземну готівку не так вже й потрібно. Адже обміняти гривні на долари, євро чи злоті, вони зможуть і за кордоном по фіксованому й доволі вигідному курсу.

Що буде з курсом коли закінчиться війна?

Як тільки в Україні знову настане мир, Національному банкові врешті доведеться відкрити торги. Лише тоді ми й дізнаємося, що стало із гривнею та як виросла в ціні валюта США. Однак це будуть вже далеко не ті 31-32 грн/дол, за які зараз продають «американця» на чорному ринку.

На думку аналітика «Центру біржових технологій» Максима Орищака, долар США навряд підстрибне до 100 грн/дол, чого вже зараз так бояться українці. Насправді курс національної валюти, а відповідно й ціна іноземного «кешу», буде залежати від рівня руйнувань, із яким Україна закінчить війну.

Очікувані післявоєнні втрати нашої держави більшість спеціалістів наразі оцінює щонайменше у 100 млрд. дол, а це ледь не половина ВВП. І хоч наразі точно спрогнозувати курс вкрай складно, Максим Орищак припускає, що гривня здешевшає пропорційно до економічних збитків, тобто також принаймні удвічі.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿
07.03.2022
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

Американський ведучий спеціально вивчив кілька фраз російською, щоб звернутися до окупантів

07.03.2022
комуналка

Можно ли не платить за коммуналку во время войны?

07.03.2022
комуналка

Чи можна не платити за комуналку під час війни?

07.03.2022

Таролог назвала три женских имени, которые в марте могут сильно залезть в долги

07.03.2022
Back to top button