Стало відомо, яким може бути курс долара коли в Україні настане мир

Через впровадження в Україні воєнного стану Національний банк зафіксував курс долара на рівні 29,25 грн/дол та тимчасово заборонив придбання іноземної готівки. Також НБУ повністю зупинив роботу валютного ринку, аби не допустити різкого знецінення національної валюти. Та рано чи пізно війна закінчиться, Нацбанк зніме обмеження і долар «вирветься на волю». Авторитетні фінансові експерти розповіли, скільки вартуватиме валюта США коли в Україні настане мир.





Чому Нацбанк заборонив обіг іноземної валюти?

Як зазначив аналітик Forexclub Андрій Шевчишин, тимчасова заборона на продаж доларів фізичним особам є цілком обгрунтованою. Адже зараз іноземна валюта як ніколи потрібна державі для закупівлі пального, зброї та медикаментів. До того ж НБУ таким чином уникає валютної паніки, яка своєю чергою могла б добряче знизити курс гривні.

Натомість громадянам, що зараз виїздять з країни, купувати іноземну готівку не так вже й потрібно. Адже обміняти гривні на долари, євро чи злоті, вони зможуть і за кордоном по фіксованому й доволі вигідному курсу.

Що буде з курсом коли закінчиться війна?

Як тільки в Україні знову настане мир, Національному банкові врешті доведеться відкрити торги. Лише тоді ми й дізнаємося, що стало із гривнею та як виросла в ціні валюта США. Однак це будуть вже далеко не ті 31-32 грн/дол, за які зараз продають «американця» на чорному ринку.

На думку аналітика «Центру біржових технологій» Максима Орищака, долар США навряд підстрибне до 100 грн/дол, чого вже зараз так бояться українці. Насправді курс національної валюти, а відповідно й ціна іноземного «кешу», буде залежати від рівня руйнувань, із яким Україна закінчить війну.

Очікувані післявоєнні втрати нашої держави більшість спеціалістів наразі оцінює щонайменше у 100 млрд. дол, а це ледь не половина ВВП. І хоч наразі точно спрогнозувати курс вкрай складно, Максим Орищак припускає, що гривня здешевшає пропорційно до економічних збитків, тобто також принаймні удвічі.

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