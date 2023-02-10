Вийти на пенсію в 60 років зможе менше половини українців: ситуацію змінить один переломний рік

В Україні через Пенсійну реформу щороку збільшуються вимоги до стажу. Якщо зараз українці можуть вийти на пенсію у 60-т зі стажем у 30 років, то у 2024 році ця цифра збільшиться до 31 року. А на завершальній стадії реформи, тобто у 2028 році, щоб вчасно вийти на пенсію потрібно буде офіційно відпрацювати аж 35 років.

Виходить, що з кожним роком все менше українців зможуть оформити собі пенсійні виплати у 60-т. Як зазначила науковиця Лідія Ткаченко, вже у 2025 році, коли вимоги до стажу зростуть до 32 років таких пенсіонерів залишиться усього лише близько 55%. Натомість решті доведеться чекати до 63 чи навіть 65 років, адже для громадян цього віку умови виходу на пенсію значно м’якші.

Ткаченко пояснила, що саме 2025 рік стане для українських пенсіонерів переломним. Оскільки за підрахунками вчених середній стаж 60-річних українців становить 32 роки. Тож після 2025-го число громадян похилого віку, що зможуть вчасно вийти на заслужений відпочинок, почне стрімко зменшуватися.

Варто зазначити, що дані про середній стаж українців пенсійного віку були отримані ще до пандемії та повномасштабної війни. Тож їх можна вважати свого роду оптимістичним варіантом правди. Адже Коронавірус і особливо війна зробили мільйони українців безробітними. Лише після 24 лютого 2022 року ЄСВ перестали платити 3 мільйона громадян. Відповідно і стаж їм зараз не нараховують.

Науковиця Лідія Ткаченко стверджує, що за таких умов шанси вчасно вийти на пенсію в українців стають просто мізерними. На її думку збільшення вимог до стажу в умовах сьогодення є просто негуманним. Набагато раціональнішим кроком була б «заморозка» норми стажу на цифрі 30 років та паралельне підвищення пенсійного віку до 65 років. Надаремно так вчинила вже більшість європейських країн.