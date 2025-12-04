Кінець епохи: NVIDIA більше не підтримує цілий ряд відеокарт

NVIDIA випустила перший білд графічного драйвера серії 590 для фірмових відеокарт. Однією з головних змін нової версії стало припинення підтримки відразу трьох серій «вінтажних» GPU.

Бета-версія драйвера 590.44.01 була представлена для платформи Linux. Згідно з описом , відеокарти на архітектурах Volta, Maxwell і Pascal (TITAN V, GTX 900 і GTX 1000 відповідно) більше не підтримуються.

Якщо спробувати встановити свіжий драйвер в систему з однією із зазначених відеокарт, на екрані з’явиться повідомлення про неможливість продовження процесу.

Текст помилки на прикладі GeForce GTX 1050 Ti Очікується, що зі стабільним релізом для Windows навряд чи щось зміниться, адже компанія вже анонсувала припинення підтримки згаданих архітектур. Втім, якийсь час NVIDIA буде випускати щоквартальні оновлення безпеки для застарілих моделей відеокарт.