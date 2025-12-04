Вийшов Ryzen 5 для геймерів початкового рівня

Компанія AMD без зайвого медійного шуму представила на ринку Європи процесор Ryzen 5 7400. Новинка позиціонується як базовий чіп з вбудованим відеоядром для ігрових збірок початкового рівня.

Базова тактова частота шестиядерного чіпа становить 3,3 ГГц з «турбобустом» до 4,3 ГГц. Об’єм кеш-пам’яті L3 становить 16 МБ (вдвічі менше, ніж у моделі 7400F), TDP — 65 Вт.

На відміну від F-версії, новинка оснащується «вбудованим» з двома обчислювальними блоками — вона погано підходить для ігор, але впорається з повсякденними завданнями на зразок відтворення відео та веб-серфінгу.

AMD Ryzen 5 7400 вже надійшов у продаж на ринку Європи за ціною €140.