Особливості вступу до закордонних вузів: курси TOEFL

З кожним роком все більше українських абітурієнтів намагається вступили до закордонних вишів. Диплом європейського, канадського чи американського вузу відкриває більше перспектив при працевлаштуванні та розвитку кар’єри. Проте, варто відзначити, що готуватися до вступу за кордон треба більш ретельно. Однією з основних умов для цього є володіння англійською мовою на високому рівні. Більше того, аби підтвердити здібності абітурієнтам треба буде здати спеціальний іспит – TOEFL (для навчання в Канаді та США) або IELTS (при вступі до вузів Британії, Нової Зеландії чи Австралії).





Що потрібно для вступу за кордон

Вимоги до абітурієнтів, які планують навчання в вузах Європи, Канади, США, Австралії чи Нової Зеландії досить суворі. Від них потребують:

високого балу атестату. Особливо це важливо для тих випускників, які претендують на стипендіальні програми;

медичні довідки;

знання англійської мови на рівні не нижче В2.

Ще в багатьох закордонних вузах велику увагу приділяють соціальній активності та талантам студентів. Тому, грамоти чи перемоги в якихось конкурсах талантів, спортивних змаганнях можуть додати плюсиків при вступі.

Проте, головні вимоги все ж ви двигаються до рівня знань, особливо до володіння англійською мовою. Всі абітурієнти повинні підтвердити свій рівень знань на тестуванні за програмами TOEFL чи IELTS (треба уточнювати в конкретному вузі). Граничний прохідний бал у різних закладах в різних закладах теж може відрізнятися, тому варто додатково знайти актуальну інформацію.

TOEFL і IELTS: в чому різниця

Ці дві програми передбачають тестування рівня володіння англійською мовою для абітурієнтів, які планують вступ за кордон. Вибір конкретної системи залежить від вимог вуза та країни, де планує навчатися випускник. Не дивлячись, що обидві програми націлені на перевірку рівня володіння англійською, вони відрізняються за кількома признаками:

TOEFL IELTS Сертифікат тестування потрібен для вступу в вузи Канади та США Такий сертифікат вимагають вищі навчальні заклади Великої Британії, Нової Зеландії та Австралії Результати екзамену визнаються в 130 країнах Результати визнаються в 145 країнах Тестування проводиться також і в режимі онлайн. Здавати тест можна навіть вдома, завантаживши спеціальну програму. Проходить тестування в спеціальних центрах, робота виконується та здається на папері. Містить 30-55 завдань Містить 40 завдань Тривалість 3 г.30 хв. Тривалість 2 год.40 хв.

При здачі тесту TOEFL максимально можна набрати 120 балів. Проте для вступу в вузи США достатньо рівня 65-85 балів. Сертифікат з результатами залишається дійсним на протязі 2-х років.

Оцінювання за стандартом IELTS відбувається за іншою системою. Максимальний бал – 9. Прохідний до вишів Британії – від 4,5 бала, а в вузи Нової Зеландії та Австралії – від 6.

Варто відмітити, що більшість українських абітурієнтів з огляду на ряд причин,віддають перевагу тестуванню TOEFL. Причин декілька: можливість здати екзамен онлайн та визнання сертифікату багатьма провідними та популярними вузами. Проте, щоб його здати, потрібна гарна підготовка. Пройти її можна на курсах TOEFL від школи Easy School, де заняття ведуть кваліфіковані викладачі.

Школярі працюють з педагогом 1 на 1, тому кожному учневі гарантований індивідуальний підхід. Проходять заняття на інтерактивній платформі, що допомагає зацікавити дитину та забезпечити різносторонній підхід до навчання. Викладачі курсів TOEFL від Easy School допоможуть покращити рівень англійської, ознайомлять з особливостями та структурою екзамену, підготують школяра до успішного проходження тесту.

Особливості здачі екзамену TOEFL

Перше, що відмітимо – ця програма розрахована на американський варіант англійської мови. Організатором виступає ETS – американська компанія. Саме вона встановлює ціну на екзамен та складає завдання, займається перевіркою відповідей та видачею сертифікатів.

Здавати тест TOEFL можна в спеціальних центрах чи онлайн. Зареєструватися також можна онлайн через особистий кабінет в системі. На останній сторінці потрібно буде ввести дані банківської карти та оплатити екзамен.

Кількість разів здачі тесту необмежена. Проте, за кожну спробу треба платити. Здавати екзамен можна з любою періодичністю, але не частіше, ніж 1 р/12 днів.

Для того, аби успішно здати тест TOEFL треба мати відповідний рівень англійської – не нижче В1. Така вимога пояснюється тим, що екзамен розрахований на абітурієнтів, які планують навчатися саме на англійській мові. Тому, важливо, аби рівень володіння іноземною був відповідним. Для цього самим абітурієнтам та їх батькам варто заздалегідь розпочати підготовку та знайти репетитора з англійської мови чи записатися на спеціальні підготовчі курси до екзамену TOEFL.

Подготовлено при поддержке онлайн-школы EasySchool