Виплатять одразу за кілька місяців: пенсіонерам піднімуть пенсії

Українських пенсіонерів, які продовжили працювати після виходу на заслужений відпочинок порадували новиною про підвишку. Насправді пенсії цій категорії громадян збільшили ще у квітні. Та у зв’язку із залагодження деяких формальностей працюючі пенсіонери вперше отримають підвищену виплату лише у липні.





Підвищення пенсій відбуватиметься наступним чином:

виплати перерахують українцям, які після виходу на заслужений відпочинок вже встигли пропрацювати 2 роки;

підвищать пенсію працюючим пенсіонерам, яким її востаннє перераховували понад 2 роки тому;

перерахують пенсії за заробітною платою громадянам, у яких вона наразі є вищою за ту, із якою вони виходили на пенсію;

нові пенсії українці почнуть отримувати з липня.

Під перерахунок пенсій підпадають всі українські пенсіонери, які продовжують працювати. На сьогоднішній день таких пенсіонері в країні нараховується близько 3 мільйонів.

Рішення про підвищення виплат працюючим пенсіонерам було оприлюднене ще у квітні поточного року. Та одразу ж підняти пенсії не вдалося, оскільки на той момент ще не було усієї необхідної інформації по сплачених податках. Таким чином у Пенсійному фонді просто не мали даних про те, хто скільки працював та яку заробітну плату отримував.

Та вже з липня працюючі пенсіонери отримають нову підвищену пенсію, а разом із нею недоотримані кошти за всі місяці з моменту формального перерахунку. Тобто пенсіонерам доплатять різницю між новою і старою пенсіями за квітень, травень та червень.

Нагадаємо, що внутрішньо переміщені пенсіонери, які раніше отримували пенсію за місцем поживання, тепер можуть забрати свої кошти в будь якому відділенні Ощадбанку. Для цього громадянам лише потрібно пред’явити свій паспорт, ідентифікаційний номер та пенсійне посвідчення. Таку послугу було запроваджено, щоб пенсіонери, які через війну покинули свої домівки, змогли отримати пенсію в будь-якому куточку України.