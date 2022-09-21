ВР затвердила в першому читанні законопроєкт про бронювання військовозобов’язаних

Законопроєкт №7687, що народні депутати прийняли у першому читанні дозволив внести зміни у закон про мобілізацію. Під час війни той закон, що був чинним раніше втратив свою актуальність, та потребував доробок. «За» проголосували 305 депутатів Верховної Ради України.





Окрім того, що громадяни, які мають статус багатодітних батьків можуть бути звільнені від військової служби, проєкт передбачає наступні зміни.

По-перше, працівники в органах державної влади та будь-яких органах державного самоврядування звільняються від служби в армії у тому випадку, коли людина приймає участь у забезпечені роботи вказаних структур на час воєнного стану. Отже, мерів, губернаторів та їх замісників не чіпатимуть.

Якщо чоловік працює на оборонному підприємстві чи на підприємстві, яке займається виготовленням товарів, необхідних для армії, він може бути знятий з броні у військкоматі.

Працівники на об’єктах критичної інфраструктури під час дії воєнного стану також не призиватимуться на службу. Замінити їх ніким, а під час артилерійських та ракетних обстрілів Росією населених пунктів, хтось має наводити лад та прибирати наслідки аварій.

Якщо людина працює в установах чи підприємствах, що є важливими для функціонування економіки та забезпечення комфортним життям населення, то його також не призиватимуть на військову службу під час війни. Мова йде про лікарів, пожежників, працівників поліції, ДСНС тощо.

Всі охочі можуть добровільно записатися у ряди захисників у ЗСУ, ТРО. Це законом не заборонено. Надалі Кабінет Міністрів України визначатиме порядок та критерії бронювання військовозобов’язаних. Термін дії воєнного стану визначає головнокомандувач країни Володимир Зеленський.