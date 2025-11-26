Microsoft переробила систему оновлень додатків у Windows 11

Microsoft тестує в Windows 11 можливість оновлювати додатки з Microsoft Store без використання самого магазину. Це буде корисно для користувачів, які за власною ініціативою видалили Microsoft Store або працюють на корпоративних пристроях, де він відключений з міркувань безпеки.

У додатку «Параметри» з’явився новий розділ — «Оновлення додатків». Звідси можна вручну перевірити, чи доступні нові версії програм, навіть якщо магазин, через який вони були встановлені, був видалений з системи. За оновлення відповідає окремий API, який зв’язується з сервером безпосередньо.

Паралельно компанія спростила видалення програм. Тепер користувачі можуть позбавлятися від додатків, встановлених через Microsoft Store, прямо в інтерфейсі магазину — без переходу в системні налаштування.

Зміни з’явилися в збірці Windows 11 Insider Preview Build 26220.7271 (KB5070307) і вже доступні на каналах Dev і Beta. Правда, поки що кнопка «Перевірити оновлення» не спрацьовує, але це повинні виправити в найближчому майбутньому.