Samsung Galaxy Tab S10 FE майже на половину потужніший попередника

Напередодні прем’єри планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE був помічений у базі даних Geebench. Бенчмарк розкрив ключові специфікації новинки, а також її продуктивність у порівнянні з актуальним Galaxy Tab S9 FE.

Під час тесту Galaxy Tab S10 FE працював на базі платформи Exynos 1580 з 8 ГБ ОЗП і під управлінням Android 15 з фірмовою оболонкою One UI 7.0. В одноядерному випробуванні планшет набрав 1349 балів, тоді як у багатоядерному його результат склав 3882 бали.

Для порівняння, Galaxy Tab S9 FE у тих же тестах показав результат у 1010 і 2748 балів відповідно. Таким чином, нова модель виявилася на 33% швидшою в однопоточній продуктивності і на 41% – у багатопоточній.

З чуток, Galaxy Tab S10 FE має отримати 10,9-дюймовий екран з роздільною здатністю 2304×1440 пікселів, 13-мегапіксельну основну камеру, фронтальну на 12 Мп, АКБ ємністю 8000 мАг (45 Вт), підтримку Wi-Fi 6E, 5G, Bluetooth 5.4, GPS, порт USB Type-C, захист класу IP68 і стилус S Pen.

Разом із Samsung Galaxy Tab S10 FE буде представлений і Galaxy Tab S10 FE+. Точної дати анонсу планшетів поки не названо.