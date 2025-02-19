8 ГБ оперативки: чи достатньо їх для ігор в 2025 році?

Чи достатньо 8 ГБ ОЗП у 2025 році для ААА-хітів, з’ясував автор YouTube-каналу RandomGaminginHD. Для наочності демонструється різниця між 8 і 16 ГБ ОЗП.

Результати в 1080p на ПК із процесором Intel Core i5-12400F і відеокартою RTX 3050:

Kingdom Come Deliverance 2 – 65,9 fps (8 ГБ ОЗП), 65,6 fps (16 ГБ ОЗП).

Marvel’s Spider-Man 2 – 56,5 fps (8 ГБ ОЗП), 56,8 fps (16 ГБ ОЗП).

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – 46,5 fps (8 ГБ ОЗП), 47 fps (16 ГБ ОЗП).

Call of Duty: Black Ops 6 – 67,5 fps (8 ГБ ОЗП), 72,4 fps (16 ГБ ОЗП).

Indiana Jones and the Great Circle – 63,1 fps (8 ГБ ОЗП), 62,5 fps (16 ГБ ОЗП).

Cyberpunk 2077 – 69,7 fps (8 ГБ ОЗП), 71,6 fps (16 ГБ ОЗП).

Висновок – 8 ГБ оперативної пам’яті для ігор все ще достатньо. Середня частота кадрів не сильно відрізняється від 16 ГБ, але ось осідання з таким обсягом ОЗП трапляються частіше.