Китайці придумали спосіб перетворити простий Apple Watch на дорогий Ultra

Якщо в чомусь китайцям і немає рівних, то це в підробці гаджетів. Хоча приблуда, про яку ми зараз розповімо, не зовсім підробка, а скоріше геніальна імітація, за допомогою якої можна змусити оригінальні Apple Watch виглядати точно, як новенькі Apple Watch Ultra.

Аксесуар є накладкою, яка кріпиться поверх Apple Watch за типом чохла. Деталі продумані до дрібниць, щоб максимально правдоподібно закосити під Ultra: металевий корпус, помаранчеве окантування коліщатка Digital Crown, додаткова кнопка зліва, нехай насправді вона нічого і не робить.

З таким аксесуаром ніхто ніколи в житті не здогадається, що перед ним звичайні Apple Watch. Обман можна розкрити, тільки якщо навмисне вдивлятися. Є від аксесуару і практична користь – він захищає дисплей та корпус від подряпин та пошкоджень.

Для повної ідентичності годинникам не вистачає лише ремінця – його можна замовити в комплекті, на вибір кольори на будь-який смак. Якщо ви завжди мріяли стати власником Apple Watch Ultra, але не могли собі їх дозволити, то, можливо, вигадка китайців це те, що вам потрібно.