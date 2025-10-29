Бюджетний Google Pixel 10a показали на перших рендерах

У мережу потрапили перші зображення Google Pixel 10a, створені на основі CAD-рендерів. Вони розкривають, яким буде наступний смартфон середнього класу від Google.

Очікується, що пристрій представлять на початку 2026 року, трохи раніше за попередника. Судячи з рендерів, дизайн майже не змінився. Фірмова смуга камери знову буде на одному рівні з пластиковою задньою кришкою, а екран оточують помітні рамки.

Кнопки гучності та живлення залишилися на тому ж місці. Через це користуватися ними однією рукою може бути не надто зручно. Розміри корпусу складають 153,9 х 72,9 х 9 мм. Це робить Pixel 10a трохи компактнішим, але товщим за Pixel 9a.

Діагональ дисплея, ймовірно, не зміниться, а система камер обмежиться двома модулями. Головна відмінність буде всередині. Замість новітнього Tensor G5, смартфон отримає покращену версію Tensor G4 з підвищеною тактовою частотою. Це дозволить Google знизити собівартість.

Очікується, що Pixel 10a збереже ціну на рівні $499 за базову версію 8/128 ГБ. Попри бюджетний статус, смартфон отримає семирічну підтримку оновлень Android. Для пристроїв цього класу це дійсно рідкість.