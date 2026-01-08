Топ-8 ігрових консолей початку 2026 року: рейтинг від TechRadar

Експерти авторитетного видання TechRadar склали список найкращих ігрових приставок, актуальних на початок 2026 року. До рейтингу увійшли як стаціонарні, так і портативні системи.

Лідери ринку: Sony

PlayStation 5 Slim визнана «найкращою консоллю в цілому». Експерти відзначили її збалансовану продуктивність, стильний дизайн та величезну бібліотеку ексклюзивів.

PlayStation 5 Pro отримала титул «найпотужнішої ігрової системи у світі». Її купівлю радять тим геймерам, які вже мають якісний 4K-телевізор і прагнуть максимуму від графіки.

Альтернатива від Microsoft

Xbox Series S стала найкращим вибором для економних геймерів — вона коштує майже вдвічі дешевше за старшу модель.

Xbox Series X залишається найпотужнішим Xbox в історії та вирізняється своїм унікальним дизайном.

Портативні та нішеві рішення

Nintendo Switch 2 названа найвдалішою портативною системою. Це актуальна консоль від японського гіганта, яка замінила перше покоління.

Nintendo Switch Lite експерти рекомендують як найкращий вибір для дітей.

Steam Deck OLED залишається ідеальним варіантом для тих, хто хоче грати в ПК-ігри в дорозі.

Evercade Alpha — стилізована під ігровий автомат консоль, яку радять фанатам ретро-ігор.