Топ-8 ігрових консолей початку 2026 року: рейтинг від TechRadar
Експерти авторитетного видання TechRadar склали список найкращих ігрових приставок, актуальних на початок 2026 року. До рейтингу увійшли як стаціонарні, так і портативні системи.
Лідери ринку: Sony
- PlayStation 5 Slim визнана «найкращою консоллю в цілому». Експерти відзначили її збалансовану продуктивність, стильний дизайн та величезну бібліотеку ексклюзивів.
- PlayStation 5 Pro отримала титул «найпотужнішої ігрової системи у світі». Її купівлю радять тим геймерам, які вже мають якісний 4K-телевізор і прагнуть максимуму від графіки.
Альтернатива від Microsoft
- Xbox Series S стала найкращим вибором для економних геймерів — вона коштує майже вдвічі дешевше за старшу модель.
- Xbox Series X залишається найпотужнішим Xbox в історії та вирізняється своїм унікальним дизайном.
Портативні та нішеві рішення
- Nintendo Switch 2 названа найвдалішою портативною системою. Це актуальна консоль від японського гіганта, яка замінила перше покоління.
- Nintendo Switch Lite експерти рекомендують як найкращий вибір для дітей.
- Steam Deck OLED залишається ідеальним варіантом для тих, хто хоче грати в ПК-ігри в дорозі.
- Evercade Alpha — стилізована під ігровий автомат консоль, яку радять фанатам ретро-ігор.