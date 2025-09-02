Користувачі жаліються на екрани Google Pixel 10

У власників нового флагмана Google Pixel 10 зафіксована перша масштабна проблема: на форумах користувачі скаржаться на збої в роботі дисплея, через що екран покривається «кольоровим шумом» і брижами. При цьому сенсорна панель продовжує реагувати на дотики, повідомляє Android Authority.

За словами одного з власників Pixel 10, у якого зображення спотворилося без будь-яких зовнішніх причин. Аналогічні скарги з’явилися і на Reddit, де десятки користувачів підтвердили подібну проблему.

Причина збою поки залишається невідомою. Деякі користувачі відзначають, що через деякий час робота екрану відновлюється самостійно. Це дозволяє припустити, що проблема може бути пов’язана не з апаратним браком, а з драйверами або прошивкою.

Google вже відреагувала на повідомлення: офіційний акаунт Pixel Community в Reddit почав збирати інформацію у користувачів. Однак факт появи подібних артефактів на нещодавно випущеному флагманському смартфоні викликає невдоволення покупців.