TCL показала телевізори майбутнього: 10 000 ніт яскравості та звук від Bang & Olufsen

Карел Тетяна08.01.2026
TLC

Компанія TCL оновила свою преміальну серію телевізорів, представивши на виставці CES 2026 лінійку X11L SQD-mini LED. До неї увійшли три моделі з величезними діагоналями та вражаючими характеристиками, які, однак, супроводжуються дуже високими цінниками.

Зображення та технології Нові телевізори доступні у розмірах 75, 85 та 98 дюймів. Головна фішка — неймовірна пікова яскравість до 10 000 ніт та наявність до 20 000 зон локального затемнення. Порівняно з минулорічними моделями, новинки отримали дві важливі технології:

  • Deep Color — для покращення передачі кольорів;
  • Halo Control System — система, що прибирає світлові ореоли навколо яскравих об’єктів на темному тлі.

Штучний інтелект та звук За якість картинки відповідають нові ШІ-чіпи, які покращують апскейлінг (масштабування зображення), плавність та контрастність. Аудіосистему налаштовували фахівці легендарного бренду Bang & Olufsen. Працюють телевізори на базі Google TV із вбудованим голосовим помічником Gemini.

Ціни Вартість новинок у США відповідає їхньому статусу:

  • 75 дюймів — $7 000;
  • 85 дюймів — $8 000;
  • 98 дюймів — $10 000.

Джерело
engadget.com
