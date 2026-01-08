TCL показала телевізори майбутнього: 10 000 ніт яскравості та звук від Bang & Olufsen

Компанія TCL оновила свою преміальну серію телевізорів, представивши на виставці CES 2026 лінійку X11L SQD-mini LED. До неї увійшли три моделі з величезними діагоналями та вражаючими характеристиками, які, однак, супроводжуються дуже високими цінниками.

Зображення та технології Нові телевізори доступні у розмірах 75, 85 та 98 дюймів. Головна фішка — неймовірна пікова яскравість до 10 000 ніт та наявність до 20 000 зон локального затемнення. Порівняно з минулорічними моделями, новинки отримали дві важливі технології:

Deep Color — для покращення передачі кольорів;

— для покращення передачі кольорів; Halo Control System — система, що прибирає світлові ореоли навколо яскравих об’єктів на темному тлі.

Штучний інтелект та звук За якість картинки відповідають нові ШІ-чіпи, які покращують апскейлінг (масштабування зображення), плавність та контрастність. Аудіосистему налаштовували фахівці легендарного бренду Bang & Olufsen. Працюють телевізори на базі Google TV із вбудованим голосовим помічником Gemini.

Ціни Вартість новинок у США відповідає їхньому статусу:

75 дюймів — $7 000 ;

; 85 дюймів — $8 000 ;

; 98 дюймів — $10 000.