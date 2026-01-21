Hardnews
Vivo X200T: дата виходу та характеристики «вбивці флагманів»
Невдовзі після першого анонсу компанія Vivo офіційно оголосила дату початку продажів нового смартфона X200T та підтвердила частину його характеристик. Судячи з озвучених параметрів, новинка позиціонується як передфлагманська модель із потужним «залізом» та просунутою камерою.
Дата виходу та офіційні дані Смартфон надійде у продаж на ринку Індії вже 27 січня. Виробник офіційно підтвердив, що серцем пристрою стане продуктивний процесор MediaTek Dimensity 9400+. Також підтверджено наявність потрійної основної камери, розробленої у співпраці з легендарним брендом Zeiss.
Характеристики (за даними інсайдерів) Решта специфікацій поки що відома з витоків:
- Екран: 6,67-дюймовий AMOLED із частотою 120 Гц.
- Камери: Основний сенсор Sony LYT-702 (з оптичною стабілізацією), телеоб’єктив Samsung ISOCELL JN1 та ультраширококутний модуль Sony LYT-600.
- Автономність: Вражаючий акумулятор ємністю 6200 мАг.
- Зарядка: Швидка дротова на 90 Вт та бездротова на 40 Вт.
Очікувана ціна смартфона стартуватиме від $549.