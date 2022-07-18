Xiaomi вирішила випустити одразу декілька планшетів

Xiaomi останнім часом займається в основному смартфонами, але це не означає, що компанія забула про інші сегменти ринку. Навпаки, китайці скоро представлять відразу кілька нових планшетів одним махом.





4 нових планшета Xiaomi

Згідно з інформацією китайських інсайдерів, Xiaomi зараз працює над чотирма новими планшетами діагоналлю від 10.4″ до 14″, які мають стати дешевшою альтернативою Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Очікується, що сімейство отримає назву Xiaomi Pad 6.

Xiaomi Pad 5 і 5 Pro це планшети, з виходу яких уже пройшов майже рік. Тому найближчими місяцями будуть ідеальними для презентації пристроїв наступного покоління.

Широкий вибір для шанувальників бренду Зважаючи на все, базовою моделлю стане планшет з 11-дюймовим екраном. Крім нього будуть представлені й інші: 10.4-дюймова, 12.6-дюймова та 14-дюймова модель. Джерело вищезгаданої інформації стверджує, що ціни планшетів будуть безпосередньо пов’язані з їх розмірами. Більші девайси також отримають покращені характеристики. Якщо припустити, що 12.6-дюймовий планшет – це Xiaomi Pad 6 Pro, то ми очікуємо переходу з Snapdragon 870, який стоїть у Pad 5 Pro, на Snapdragon 888. А базова 11-дюймова модель отримає Snapdragon 870 з минулого. 14-дюймовий планшет стане найбільш сучасним пристроєм. Йому доведеться конкурувати з іншою моделлю з величезним дисплеєм – Galaxy Tab S8 Ultra від Samsung. Що стосується 10.4-дюймового планшета, не виключено, що Xiaomi представить її під банером Redmi і використовуватиме один із бюджетних чіпів MediaTek.