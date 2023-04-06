Портативна консоль PlayStation Vita 2 може дебютувати наприкінці цього року

Мережу підірвав витік про те, що Sony готує портативну консоль, схожу за концепцією на PSP або PlayStation Vita. Гаджет знаходиться на фінальних стадіях виробництва, і нібито повинен дебютувати до виходу PlayStation 5 Pro наприкінці 2023 року.

Авторитетний журналіст Том Хендерсон із журналу Insider Gaming хоча б частково прояснив ситуацію. Згідно з його джерелами, Sony дійсно розробляє нову портативну консоль під кодовою назвою Q Lite . Втім, прямого конкурента Steam Deck від Valve або Nintendo Switch ми не побачимо – пристрій не зможе повноцінно працювати без консолі PlayStation 5 і буде орієнтований виключно на стрімінг ігор через функцію Remote Play.

PlayStation Q Lite має запропонувати дисплей з роздільною здатністю 1080p та частотою оновлення 60 кадрів за секунду. Для її роботи буде потрібно постійне підключення до Інтернету. З погляду зовнішнього вигляду, прототип консолі нагадує геймпад DualSense із відносно великим 8-дюймовим сенсорним IPS-екраном посередині, з боків якого знаходяться адаптивні тригери та інші елементи керування. Серед іншого оснащення є механічний регулятор гучності, стереодинаміки та роз’єм 3.5 мм для підключення навушників.

За наявною інформацією, Q Lite знаходиться у стадії тестування, і вихід на ринок має відбутися після презентації PS5 зі знімним дисководом, але до релізу покращеної PlayStation 5 Pro, яка, за внутрішніми планами японського виробника, має надійти у продаж у четвертому кварталі 2023 року. Однак все це варто сприймати з часткою скептицизму, принаймні, доки Sony не поділиться з нами офіційною інформацією.